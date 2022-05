Pedro Mosquera: “Hay que ganar los tres partidos que nos quedan”

El vestuario de la SD Huesca lamentó el empate ante el Sporting (1-1) atendiendo al rendimiento global de los 90 minutos. El centrocampista Pedro Mosquera trasladó en la zona mixta de El Alcoraz que les supo “a poco” porque merecieron “mucho más”. Les penalizó la falta de control en los minutos finales y “permitirles tantas contras”: “Al final el equipo se volcó para lograr los tres puntos. Se notó que un equipo se estaba jugando la permanencia, no ha habido diferencia de intensidad y hemos merecido ganar”.

Los jugadores observan que “últimamente nos están penalizando las veces que llegan y hay que intentar mejorar para acabar lo mejor posible. También los errores”. Mosquera, que volvió a ser titular, se mostraba “contento” con su rendimiento individual. El míster me está dando mucha confianza, me siento cómodo en el campo e intento ayudar lo máximo posible”. El pivote, además, se muestra de acuerdo con la tesis de que “hay que tratar de quedar lo más arriba posible, representamos al Huesca y es por lo que tenemos que pelear. Ganar los tres partidos que quedan y a ver dónde nos lleva”.

El conjunto oscense visita el próximo sábado a un Amorebieta que ha caído en Almería por 3-0 y se ha complicado la permanencia en la categoría (14.00). En la penúltima jornada recibe a la Real Sociedad B el sábado 21 de mayo (21.00), que ha encadenado tres victorias y está a dos puntos de la salvación, y terminará en Valladolid el domingo 29 de mayo (18.30) ante los de Pacheta, que apura opciones de ascenso directo este domingo en Éibar.

Mosquera no lanzó ningún mensaje a los aficionados porque quieren hablar “dentro del campo”: “Cuando vean que hacemos las cosas bien las cosas se irán más contentos. La actitud del equipo ha sido buena, pero ellos se están jugando mucho, la han metido en lo poco que han llegado y nosotros no hemos tenido suerte de cara al gol. Hay equipos que se juegan mucho y hemos de ser profesionales, darlo todo y que la competición ponga a cada uno a su lugar”.

Preguntado por su futuro, pues termina contrato el 30 de junio, el gallego ha replicado que “ahora lo importante es acabar la temporada y ya se hablará. Me siento muy querido y la gente lo sabe, en estos tres años me he encontrado muy bien en Huesca. Tardé en renovar por un tema personal”. Los azulgranas volverán a los entrenamientos este martes a las 11.00 y no han visto amarillas contra el Sporting, por lo que no habrá sancionados contra el Amorebieta en Lezama a la espera de la recuperación del lesionado Lago Junior.