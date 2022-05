Xisco Muñoz: “Hay que terminar muy bien en casa por la afición”

Xisco Muñoz cifra el éxito este fin de temporada para la SD Huesca, sin estímulos deportivos más allá de la mejor clasificación posible, en ganar los dos partidos que restan en El Alcoraz, el de este sábado ante el Sporting de Gijón (16.00, Movistar LaLiga) y con la Real Sociedad B, para dejar una hoja local de servicios sin derrotas desde el mes de enero. Un afán que supone también un guiño a una afición desencantada y una forma decorosa de poner fin a un curso que ya se empieza a fundir con el que viene y del que el balear no formará parte. De ahí que quiera dejar un legado sobre el que edificar el futuro.

Ha hecho alusión este viernes a términos como “orgullo”, “fuerza” e “ilusión” para afrontar la cita con los asturianos. Aun con la meta ya a la vista, quiere “crecer para hacernos fuertes en casa, reforzar el apoyo de la gente que siempre está con nosotros y más en estos momentos”. El Huesca prepara esta cita sin pensar en rotaciones; jugarán los más “enchufados” y los que son “profesionales en estas situaciones y entienden que hay que ir a por los partidos. No hay premios ni recompensas. Hay que terminar muy bien en casa y responder a nuestra gente como ellos nos han respondido en un año en que no lo hemos hecho como lo debíamos hacer”.

Jugar este sábado con un talante relajado puede generar “un problema y nos arrepentiremos. No podemos excursarnos, queremos que todos salgan preparados y con el orgullo de jugar ante los nuestros. Lo valoro mucho”. Esta afirmación no esconde el hecho de que haya futbolistas desmotivados, pues “todos han jugado más o menos y deben seguir arrimando el hombro. La plantilla debe saber que son dos partidos especiales y viene un equipo con muchas ganas y muy buenos jugadores. Será duro”.

Un Sporting que fue líder durante cuatro jornadas y ahora se encuentra a cuatro puntos del descenso, tiene “buenos jugadores pero hay mochilas más difíciles de gestionar. Tiene nuevo entrenador (Abelardo) y nueva ilusión, está herido y es muy peligroso. Hemos de entender que tenemos que estar preparados y muy enfocados en las acciones. Me quedaría con lo que nosotros tenemos que generar. Vendrá con muchas ganas y me gustaría ver al Huesca con más”.

A Xisco le gustaría en su despedida “dejar un equipo preparado al 100% para subir a Primera. Se tienen que sacar conclusiones de los errores que se han cometido y no repetirlos. Que sea un punto de inicio de no perder estos cuatro meses en El Alcoraz”. Los azulgranas tienen “más o menos claro” el plan del Sporting tras una semana “incierta”: “Estamos preparados y no quiero excusas”. No cree que la afición “no apoye por no llegar al ‘play off’, va más allá, el Huesca es un sentimiento. Es algo especial, una ciudad que lo vive y no creo que dejen de venir ni que sea un chasco para ellos”.

Recuperará a Enzo Lombardo, Cristian Salvador y Marc Mateu, no así al lesionado Lago Junior, y está convencido de que “el grupo es fenomenal en eso. Todos están dispuestos a sumar y aportar cosas. Confiamos en la plantilla y tenemos variedad donde elegir. Es bueno contar con todos para sumar soluciones”. Xisco no ve este curso como un “fracaso”: “En esta categoría la diferencia es muy poca. Hay que hacer las cosas mejor, a partir de ahí todos tenemos que hacer autocrítica y mejorar. Ha faltado dar un paso adelante y el punch para lo que debe ser el objetivo todos los años, el ‘play off’. Todos lo podríamos haber hecho mejor, yo el primero”.