La SD Huesca viaja a Leganés con 19 jugadores del primer equipo

La SD Huesca se desplaza este domingo a Butarque con 19 futbolistas, todos ellos del primer equipo, y cuatro ausencias. Las del sancionado Marc Mateu y los lesionados Lago Junior, Enzo Lombardo y Cristian Salvador. Por tanto, no se han producido sorpresas de última hora ya que tanto el francés como el zamorano se habían entrenado al margen desde el viernes y el costamarfileño no ha vuelto a pisar el césped desde que se dañó en el derbi aragonés ante el Real Zaragoza. Se trata de una nómina algo más corta de lo habitual en las últimas jornadas a la que no se suma ningún canterano.

El Huesca B jugaba este sábado una cita trascendental en su búsqueda de la permanencia en Segunda RFEF ante el Lleida Esportiu, por lo que el cuerpo técnico que encabeza Xisco Muñoz ha considerado que no debía mermar el potencial de los de Dani Aso pese a que durante la semana sí se han sumado a los entrenamientos algunos de sus futbolistas. De este modo se reduce la capacidad de maniobra de los azulgranas para realizar rotaciones más allá del once tipo con que el balear está contando desde la derrota en Alcorcón y que ha llevado al Huesca a acumular tres victorias y otros tantos empates.

Lago Junior y Lombardo ya causaron baja la pasada jornada en Tenerife y a ellos se suma ahora un Cristian Salvador cuyo papel en la segunda vuelta del campeonato está siendo residual. Solo ha participado en dos compromisos, los de Cartagena y Oviedo, diez minutos en el primero y titular en el segundo para paliar varias bajas en defensa. Desde entonces, y contando la cita de Leganés, habrán sido once partidos sin que el centrocampista, que sobre todo se ha desempeñado como zaguero, haya jugado ni un solo minuto. Salvador tiene contrato hasta 2024 y se le considera un valor muy aprovechable en el futuro.