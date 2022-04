La mejor racha de la SD Huesca no tiene premio

Hace seis jornadas la distancia con el sexto era de once puntos y ahora de diez más la diferencia de goles. A pesar de que la SD Huesca está completando su mejor racha de la temporada, el buen momento prácticamente no está teniendo efectos en lo que se refiere a la lucha por el ‘play off’, ese sueño que en sentido estricto aún no se puede adjetivar de imposible porque las matemáticas conceden alguna opción. Desde la derrota con el Alcorcón, los azulgranas han sumado doce de 18 puntos posibles con tres victorias y tres empates -el último el viernes en Tenerife (0-0)-, una trayectoria que les sitúa como el tercero mejor de la liga empatado con el Girona en ese segmento del calendario comprendido entre las citas 32 y 37 y que a nivel particular mejora los diez de 18 capturados en el final de la primera vuelta cuando también fueron seis los encuentros consecutivos sin hincar la rodilla. Con entonces coincide el punto de partida en cuanto a la posición en la tabla y por ahora también el de llegada. De la 15ª plaza se pasó y se ha pasado a la 11ª. Sin embargo, entonces la altura a escalar para llegar a la zona noble se redujo a la mitad, de ocho a cuatro.

En esta ocasión, situados ya en la recta final del campeonato, cuando todos los conjuntos apuran sus opciones, el Huesca se ha encontrado con una serie de rivales que están siendo capaces de apretar aún más el acelerador. Especialmente lo ha hecho el Oviedo, que en el tiempo en el que los oscenses llevan invictos han añadido 16 puntos a su haber y cuya racha es de seis triunfos y un empate en sus siete compromisos más recientes. En ese tiempo los carbayones han pasado de ser décimos a cinco puntos de la sexta plaza a ser sus titulares con tres puntos de ventaja sobre la Ponferradina, el único de los que conformaban el grupo cabecero que ha bajado de revoluciones.

El otro conjunto que ha sumado más puntos que el Huesca en el tramo analizado ha sido la UD Las Palmas con catorce. Su racha ha ido paralela a la de los azulgranas, ganó los cuatro primeros partidos y después ha tenido que conformarse con dos empates, el último con el Eibar, el líder (2-2). Ahora es octava a cinco puntos del sexto, mientras que tras su último tropiezo era 14ª, a ocho.

Esa plaza correspondía al Girona. En las seis últimas jornadas los de Míchel Sánchez han marcado al menos un gol más que el rival en cuatro ocasiones y han perdido en dos. Les ha valido para ganar una posición adelantando a la Ponferradina, aunque no para afianzarse dentro del ‘play off’. Antes su diferencia con el séptimo era de cinco puntos y en la actualidad, de cuatro.

Con los últimos doce puntos, el Huesca, con respecto a los equipos que tenía por delante para llegar hasta la promoción de ascenso, ha adelantado en la tabla al Ibiza, el Real Zaragoza, el Lugo y el Leganés y le ha recortado cuatro puntos al Burgos, tres al Cartagena y cinco a la Ponferradina. Sin embargo, Las Palmas, en dos, y el Oviedo, en cuatro, han incrementado su ventaja.

Tras las victorias con el Burgos (1-0) y el Málaga (0-2) seguidas del empate con el Almería (1-1), el momento álgido para los de Xisco se produjo con el 2-3 de Fuenlabrada. Alcanzaron el noveno puesto, el más alto desde la llegada del técnico balear, y otearon el ‘play off’, ya marcado por el Oviedo, a seis puntos. A partir de ahí se produjeron los empates con el Real Zaragoza (0-0) y el Tenerife, que han ralentizado el paso. Sí que se ha certificado en cambio la salvación. Faltan 15 puntos por repartirse y la ventaja es de 16.

Sin fijarse metas concretas, la intención del equipo es seguir estirando la racha en los cinco encuentros que restan para acabar lo más arriba posible. El lunes espera en Butarque el Leganés (18.30) y después tocará medirse al Sporting en el regreso a El Alcoraz el 7 de mayo, sábado, a las 16.00. Para la visita al Amorebieta, el recibimiento a la Real Sociedad B y el desplazamiento a Valladolid con el que se echará el cierre a la temporada aún no hay fechas establecidas.