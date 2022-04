Xisco Muñoz: “No renovar con la SD Huesca es una cuestión de principios”

Xisco Muñoz ha aprovechado la rueda de prensa previa a la visita al Tenerife para retomar y ampliar la noticia que dio él mismo tras el derbi aragonés, la de que no continuará la temporada que viene. Una cuestión “de principios”, como ha señalado este miércoles, y que obedece a no haber alcanzado “el objetivo y la ilusión por las que vine”. También ha asegurado que la determinación de revelar su futuro no va a afectar al rendimiento de la SD Huesca en las seis últimas jornadas y que se dará “el 200%” para dejar a los azulgranas “lo más arriba posible”.

La improbable sexta plaza sería el único argumento que sostendría el balear, con renovación automática en el caso de disputar el ‘play off’. Xisco se ha mostrado “muy contento” con el trato que ha recibido por parte de un club que se lo ha dado “todo” y ha reivindicado la mejoría del equipo con él a los mandos desde la 13ª jornada. Por esto, “claro que renovaría, pero es una cuestión de principios. Asumo mi responsabilidad. De conseguir el objetivo hubiésemos dado una vuelta a una tortilla importante, ya se la dio a una situación muy complicada”, ha valorado.

En este sentido, y empezando por la cita del viernes en el Heliodoro Rodríguez López (21.00, Gol/Movistar LaLiga), el técnico descarta hacer rotaciones y va a poner, en Tenerife y el resto de partidos, “el mejor equipo para ganar”: “Voy a intentar ser justo con todos. Toca que todos demos mucho más y todos debemos hacer autocrítica para acabar muy bien, como merecemos. Yo soy el primero que tiene que sacar mucho más, y los de detrás hacerlo más y mejor”. De este modo, ha descartado cualquier relajación o que su anuncio haya afectado de forma negativa al ánimo del vestuario.

Xisco ha hecho alusión al comportamiento de la grada en el derbi aragonés y a esa “ilusión” a la que no han podido corresponder. Ha valorado “el proceso y los resultados”, así como la estadística que les acerca al 50% sumado de los puntos en juego. E insiste en que “nos han perjudicado unos meses, vamos 3 o 4 puntos tarde pero pero el fútbol no todo se puede controlar. No me guío por el resultado. Si la de Ignasi entra hubiésemos hablado de otra cosa pero no me gusta eso, no bajamos los brazos y vamos a más. El futbolista se siente responsable de las situaciones. Vamos a estar lejos de la zona de confort lo que queda de temporada”.

Sí ha lamentado el balear que “en momentos no hayamos sido maduros mentalmente, y eso nos ha perjudicado. Seguiremos creciendo porque tienen voluntad para hacerlo”. Su SD Huesca “no se ha dejado ir en ningún momento, salvo en un par de partidos, ha ido a más. Con nosotros se han perdido seis partidos de 24, y antes en 12 se perdieron cinco. Vamos a seguir compitiendo, lo tengo más claro que el agua. No podemos dudar que somos profesionales, y el cuerpo técnico también”. Los azulgranas, “representamos a un club, una ciudad y una provincia. Daremos el 200% porque somos profesionales y tenemos nuestro objetivo”.

Ya en clave Tenerife, Xisco Muñoz ha analizado la exigencia del rival, un conjunto que aún aspira al ascenso directo, que tiene a cinco puntos de distancia, y es el menos goleado de la Segunda División. Frente a la dificultad, una SD Huesca “en nuestro mejor momento” a la que se le escapó el derbi “por un detalle”. “De los últimos ocho partidos hemos perdido dos y estamos en una buena dinámica de crecimiento. Nos hubiera gustado contar con dos meses más pero estoy contento por el trabajo y el esfuerzo de los chicos. Nos quedan opciones y partidos, estar lo más arriba posible e intentar el ‘play off’”.

Los chicharreros “transitan bien, tienen cosas muy buenas y nadie les ha regalado nada. Los jugadores están muy equilibrados en el juego y lo emocional. Así va todo mucho mejor. Tendremos que andar muy atentos y forma parte de que ese equipo esté arriba. Se sacrifican mucho en defensa. Son muy parecidos a nosotros y nos tocará hacer un trabajo fino y sumar de tres para arreglar el último empate”. Los azulgranas se entrenarán este jueves antes de tomar el avión con rumbo a Santa Cruz de Tenerife y, en principio, con la única baja del lesionado Lago Junior, a quien Xisco no descarta para reaparecer antes del final de esta campaña.