Calle: "Hemos dado un paso adelante y estamos mejor en todos los aspectos"

Antonio Calle dirigió a la SD Huesca en Fuenlabrada ante la ausencia de Xisco Muñoz, que cumplió el primero de los dos partidos de sanción que se le han impuesto, y celebró la victoria como un "premio" al trabajo en una fase de la temporada en la que se han sumado diez puntos de los doce últimos en juego. Tras el punto de inflexión que supuso caer en Alcorcón, se encadenan por primera vez dos victorias fuera de casa, la de Málaga (0-2) y la de este domingo por 2-3, y no se renuncia al ‘play off’ siempre y cuando se mantenga esta media en las siete jornadas restantes.

El segundo entrenador destacó que, tras el 0-1 inicial, "el equipo ha bajado un poco la intensidad, también el Fuenlabrada ha apretado. A balón parado ha llegado el empate, nos hemos vuelto a adelantar y en la segunda parte hemos sufrido cuando más ha apretado el rival. Nos hemos repuesto a ese momento complicado con el 2-3 y después hemos estado sólidos y seguros". Y añadió que "los cambios nos han ayudado y estoy contento por todos, es el fruto del trabajo que venimos haciendo desde que estamos aquí".

Calle consideraba clave salir adelante después de "ese momento difícil que todos los equipos pasan a lo largo de un partido. Nos hemos hecho sólidos y fuertes y fruto de ese trabajo colectivo ha llegado sobreponernos y marcar el 2-3". El Huesca sigue acumulando goles a balón parado, doce este curso, y el técnico, ideólogo de la estrategia, lo considera "vital en una categoría en la que da y quita puntos. Por suerte nos está dando bastantes".

El partido, por momentos de ida y vuelta, obligó al Huesca a "tomar buenas decisiones, e incluso pudimos marcar algún gol más. Entiendo el cansancio de los chicos y estoy muy feliz. También me quiero acordar de los que no participan y trabajan a diario a un nivel espectacular. Ayudan a los que juegan a que no se relajen", reivindicó Calle.

Ahora, "el estado anímico es bueno y los resultados acompañan. Creíamos en que podían dar este nivel desde el principio. Da gusto verlos jugar y entrenar, son grandes profesionales y con esfuerzo se consigue lo que se busca". Tras Alcorcón, "supimos que no estuvimos a la altura del escudo. Muchas veces viene bien un golpe así para darte cuenta de las cosas. Hemos dado un paso adelante y se está mejor en todos los aspectos futbolísticos. La actitud no ha faltado excepto el día del Alcorcón. No es fácil marcar tres goles fuera. Se han mejorado muchos registros que antes no se tenían".

Confirmó el técnico que se había sustituido a Andrei Ratiu tras marearse debido probablemente al calor, y los azulgranas empezarán a preparar el miércoles el derbi ante el Real Zaragoza. "Es una semana bonita e ilusionante, estamos en la mejor racha de toda la temporada y hay que disfrutarla sabiendo que hay un partido muy difícil que trataremos de sacar adelante con el apoyo de la afición". Considera que "nos estamos jugando mucho. De ganarlo nos metemos a las puertas de poder luchar por el ‘play off’".