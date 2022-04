Xisco: “Nos merecemos seguir creciendo”

La SD Huesca es exigente, sabe que la temporada no está respondiendo a las expectativas y que debe dar más de si, por eso, aunque en los últimos partidos ha ofrecido buenos resultados y un juego cada vez más atractivo, no se conforma. "Estamos en un buen momento, pero no es suficiente, debemos mejorar y ofrecer más para quitarnos de encima lo que vivimos la última vez en Madrid", afirmó este sábado Xisco Muñoz antes de emprender el viaje a Fuenlabrada, donde los azulgranas juegan el domingo a partir de las 14.00. El técnico, a este respecto, tuvo en su comparecencia muy presente lo ocurrido hace casi un mes en Alcorcón, un 1-0 frente a otro rival de la zona baja de la clasificación. Entonces delante estuvo el colista, esta tarde estará el penúltimo. "Esperemos haber aprendido de los errores y entrar como en el partido con el Almería, fuertes desde el inicio para hacernos con el balón, llegar rápido al campo contrario y finalizar», hizo referencia al 1-1 de la semana pasada a la vez que dibujaba las líneas maestras de lo que debe ser el juego de los suyos en el Fernando Torres.

Él tendrá que seguir el choque desde la grada tras la expulsión de la última jornada que le ha acarreado dos partidos de sanción. No está de acuerdo con ello, pero confía en su segundo Antonio Calle. “No fue como se puso en el acta, no voy a protestar por una expulsión al equipo contrario”, afirmó,

Del Fuenlabrada advierte que "29 de sus 21 puntos los ha logrado en casa". "Con Sandoval son intensos y el partido será disputado», comentó, incidiendo en que "tendremos que estar muy atentos al balón parado".

Timor, uno de los fijos en la medular cumple ciclo de amarillas. "Tengo muchas posibilidades y el que juegue lo va a hacer igual de bien o mejor", respaldó al que sea su sustituto. "Estoy muy contento con el trabajo de los fisios y los preparadores, si puedo disponer de los jugadores en estas fechas como lo estoy haciendo es porque el trabajo está siendo bueno", alabó la labor de sus asistentes.

Ferreiro, en el césped del Pirámide.

De Ferreiro, que se va a perder su tercer partido consecutivo por un esguince, espera que vuelva "lo antes posible", pero no hay plazos para ello. El gallego, no obstante, entrenó este sábado sobre el césped del Pirámide realizando en solitario carrera continua y varios ejercicios físicos.

“El equipo va hacia delante, debemos afrontar el partido sin excusas como la hora, merecemos seguir creciendo”, afirmó.

Xisco también hizo referencia al derbi femenino entre la SD Huesca y el Zaragoza CFF B que se espere que llene El Alcoraz esta tarde a partir de las 18.30 con 9.000 espectadores. “Es algo increíble, muy bonito. Con nosotros ha sido espectacular cuando ha habido ambiente en la grada y estoy convencido de que esta tarde lo van a disfrutar, siempre que se hace sentimiento y club es bueno para los que ya estaban y para los nuevos”, comentó.