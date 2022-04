Pablo Insua: "Me siento como antes de la lesión y espero mejorar"

En el 1-1 ante el Almería del domingo pasado lo volvió a demostrar. Pablo Insua no solo está plenamente recuperado de su segunda rotura de ligamento cruzado, sino que está alcanzando su mejor nivel. El central de la SD Huesca, de hecho, después de que en la primera vuelta solo pudiese tomar parte en las dos eliminatorias de Copa del Rey, en la segunda ha participado en todas las jornadas convirtiéndose en una pieza fija para Xisco.

¿Cómo se está encontrando?

Venía de una lesión muy dura y desde que entré en cada partido estoy teniendo mas confianza. He tenido minutos para coger el ritmo y me siento muy bien, como antes de la lesión. Ahora, en lo que queda de temporada lo que quiero es dar lo máximo, ayudar al equipo e incluso mejorar.

La rotura de ligamentos la sufrió durante un entrenamiento en mayo del año pasado en la rodilla derecha y en la 2018-19 ya le había sucedido algo similar. Entonces en una visita al Girona.

Tardé más en recuperarme de la primera. En la segunda, a nivel psicológico el primer momento fue más duro, me costó asimilarlo porque ya había pasado por lo que me esperaba. Sin embargo, eso mismo después se convirtió en algo positivo. Sabía a lo que me enfrentaba y lo pude encarar mejor.

Esos dos percances físicos no han sido las únicas piedras en el caminio de su carrera, unos problemas cardíacos cuando militaba en el Schalke 04 alemán también le obligaron a parar.

En esas situaciones me he apoyado en la gente cercana, la familia y los amigos. También me ha ayudado abstraerme del fútbol y disfrutar de otras cosas porque se me hacía complicado ver a los compañeros entrenando y jugando y yo no poder hacerlo. En el Huesca he tenido mucho apoyo del equipo y el club.

Con Xisco empezó formando parte de una línea de cinco atrás con dos carrileros y ahora ha pasado a otra de cuatro defensas, ¿cómo se siente más cómodo?

De las dos maneras. Como ahora ya había jugado mucho antes y con tres centrales también me ha tocado en los últimos años. Eso es una decisión del entrenador y la verdad es que el equipo se ha encontrado bien con las dos.

Con Ignasi Miquel está consiguiendo compenetrarse.

Los dos estamos muy cómodos porque el equipo viene trabajando muy bien defensivamente. Ahí están los partidos con porterías a cero.

Llevan 16, pero curiosamente eso no se ha traducido en una mejor posición en la tabla.

Es cierto que los equipos con esas cifras suelen estar entre los seis primeros, pero acumulamos muchos 0-0 que nos han penalizado. De todos modos la base del equipo es esa, no recibir goles, y debemos seguir por ahí.

El siguiente reto es la visita al Fuenlabrada el domingo

Será un duelo difícil, pero haremos las cosas bien y que daremos continuidad a los últimos partidos.

En ellos han logrado las victorias con el Burgos y el Málaga, y el empate con el Almería, tres citas sin perder que vinieron precedidas del tropiezo en Alcorcón.

Fue una derrota que no esperábamos, pero que vino bien para afrontar lo que nos queda. Tras un golpe duro como aquel es cuando el grupo debe unirse más y es lo que estamos haciendo. Desde ese días nos estamos mostrando de otra manera.

El 1-0 en Alcorcón fue en casa del colista, ahora visitarán al penúltimo, ¿tienen paralelismos los dos encuentros?

Al igual que entonces nos enfrentamos a un equipo que está abajo y que se encuentra muy necesitado, pero hemos aprendido mucho y no pasará lo mismo.

¿Las tablas con el Almería -un candidato al ascenso directo- les han reforzado?

Tuvimos la victoria a nuestro alcance y aunque no la logramos las sensaciones contra uno de los mejores equipos de la categoría fueron muy buenas y nos han dado confianza para afrontar las ocho últimas jornadas sabiendo que podemos ganar a cualquiera.

¿Qué se puede esperar del Huesca en el tramo final de la liga?

Estamos a tiempo de todo, pero debemos centrarnos en el partido a partido. Lo primero es ganar al Fuenlabrada y luego vendrá lo demás. Si no pensamos así nos equivocaremos y a lo largo de la temporada nos ha pasado muchas veces.

Después llegará a El Alcoraz el Real Zaragoza.

Insisto, no hay que pensar más allá del Fuenlabrada. Ese partido es mucho más importante que el del Zaragoza. Nos tiene que dejar buenas sensaciones para todos los siguientes.

A este respecto, el Huesca marcha décimo a seis puntos del ‘play off’, ¿hasta dónde puede llegar?

Hasta ahora no se han cumplido las expectativas, pero nos quedan las últimas jornadas para seguir mejorando, peleando y trabajando duro para acabar lo más arriba posible.

¿Cómo se observa desde el vestuario lo que ha sucedido con el despido de Nwakali?

Es un asunto muy serio entre él y el club del que en el equipo no podemos decir mucho porque no tenemos toda la información.