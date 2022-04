Nwakali acusa a la SD Huesca de amenazas y de no haberle pagado

Un día después de que la SD Huesca anunciase la rescisión del contrato de Kelechi Nwakali, el centrocampista nigeriano ha replicado con un duro comunicado publicado este miércoles en sus redes sociales. Acusa al club azulgrana de presiones, primero para que no acudiese a la Copa África y después para que abandonase la entidad en el mercado de invierno, y de que no se le ha abonado su salario desde entonces. También señala que se negó a firmar los documentos que le desvinculan, por lo que el ‘culebrón’ parece abocado a un final en los juzgados y la SD Huesca valorar emitir una réplica en las próximas horas.

El, por ahora, último episodio presenta la defensa del jugador, al que se abrió un expediente disciplinario tras llegar tarde del torneo continental y sin dar una justificación que resultara convincente. Además, se le apartó del trabajo diario y se le impuso una sanción económica. Ahora, Nwakali, cuyo contrato expiraba este 30 de junio, se defiende con un comunicado que ha causado, ante todo, sorpresa en el club puesto que se considera que se le ha tratado con corrección y dentro del marco normativo que fija el derecho deportivo a pesar de una serie de desmanes que vienen de lejos.

El nigeriano no lo ve así y señala que se ha callado hasta la fecha “por respeto a la afición y a mis compañeros”, que ha “sufrido en silencio” y que ha llegado “el momento de que la gente sepa la verdad y por qué estos últimos meses han sido terribles para mí y mi familia”. Tras recibir la llamada de Nigeria para participar en la Copa África de Naciones que se disputó en enero en Camerún (“el mayor honor de mi vida”), Nwakali acusa al director deportivo, Rubén García, de presiones para que no acudiese “porque no era un torneo importante” y de decirle que si acudía no volvería a jugar con la SD Huesca.

Más información La SD Huesca dice adiós a Nwakali

Este fue, según este discurso, el “último ejemplo” para intentar “intimidarle” de cara a la firma de un nuevo contrato: “Durante meses, el club ha estado abusando de su poder para intimidarme para que firme un nuevo contrato”. Esto ha incluido, asegura, pagarle tarde “en numerosas ocasiones”. El jugador asevera que las negociaciones se rompieron cuando su madre enfermó, el nigeriano pidió esas presuntas cantidades pendientes y se le respondió que si firmaba el nuevo contrato dispondría del dinero “esa misma noche”.

El centrocampista acudió al torneo, donde se perdió el partido ante Túnez de octavos de final, jugado el 23 de enero, por una infección en el tracto respiratorio. Según el jugador, no pudo regresar a tiempo -esa misma semana sí lo hicieron otros compañeros de selección- porque el médico le aconsejó no viajar. El club pudo contactar con él al cierre del mercado invernal, el 31 de enero, y se barajó su salida a otro destino. Según el africano, se le llamó para comunicarle que tenía que marcharse, se le amenazó con que no se le pagaría si no se iba, y se le daban dos alternativas: “salir o abrir medidas disciplinarias”.

Asevera que antes no se le había comunicado que no se contase con él y que no se trataba de “la decisión correcta”. Tras la apertura del expediente disciplinario, Nwakali buscó apoyos en la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y después se le permitió entrenar “solo” y “sin recibir tratamiento de los fisios del club”. En este mismo trono, reivindica que “ningún jugador debería pasar por este trato inhumano”. Nwakali no se arrepiente de haber acudido a la convocatoria con Nigeria y se despide reivindicando que siempre ha dado el 100% por la SD Huesca “a pesar de mi trato durante los últimos tres años”.