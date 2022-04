La SD Huesca dice adiós a Nwakali

La SD Huesca y Kelechi Nwakali separan sus caminos. La entidad azulgrana anunció este martes a través de un escueto comunicado que había decidido resolver el contrato del centrocampista nigeriano, cuya vinculación expiraba el próximo mes de junio. La medida supone el desenlace del expediente disciplinario que el club le mantenía abierto a raíz de su tardía incorporación tras su participación en la Copa de África en enero, una demora que se sumó a otros episodios anteriores, que causó gran malestar tanto en la directiva, que lo consideró un acto de indisciplina grave, como dentro del vestuario y que había hecho que desde entonces haya estado apartado del equipo.

El paso del medio por el Huesca se cierra así lejos de los terrenos de juego. Firmado en 2019 procedente de las categorías inferiores del Arsenal y con la vitola de haber ganado el Balón de Oro del Mundial sub-17, su rendimiento como azulgrana se ha mantenido siempre más en el terreno de las expectativas que en el de lo palpable. Tras su cesión en la segunda parte de la temporada pasada al Alcorcón, donde fue una pieza clave para la salvación de los de Anquela con cuatro goles en 18 partidos, se esperaba que en la actual campaña hubiese tenido un papel relevante. Hasta su marcha para su debut con la selección absoluta de Nigeria, eso solo lo cumplió en contadas ocasiones. Jugó 19 encuentros de liga, trece de ellos como titular, solo cinco completos, en los que ni marcó ni repartió asistencias. También se vistió de corto en dos ocasiones en la Copa.

Su última actuación fue en la derrota del inicio de la segunda vuelta ante el Girona (0-1), una cita en la que pudo estar presente gracias a que la federación nigeriana alargó el plazo de llegada a la concentración del equipo a varios de sus convocados. El combinado de las ‘súper águilas’, como se le conoce, cayó eliminado el 23 de enero, lo que hizo que jugadores de Segunda División, como Sadiq, del Almería, y Omeruo, del Leganés, ya estuviesen disponibles para sus clubes de cara a la jornada 25, la de la visita del Huesca al Eibar. Nwakali llegó una semana más tarde.

En un primer momento su retraso se intentó explicar mediante las exigencias de los protocolos covid que no casaban con lo observado por el resto de sus compañeros de selección y después el jugador alegaría haber estado enfermo. Desde el club, se indicó que no se había podido contactar con él hasta el 31 de enero, último día del mercado de invierno en el que se le intentó buscar una salida. Hubo ofrecimientos por parte del Málaga, el Alcorcón y el Burgos, pero no se pudo concretar nada poniéndose de manifiesto que la relación entre el futbolista, sus representantes y el club no era la mejor.

Suspendido de empleo y sueldo mientras se decidía si se le castigaba y cómo, con el cese de su contrato como una de las opciones encima de la mesa, la Asociación de Futbolistas Españoles quiso mediar en el caso solicitando la anulación del proceso amparando la versión de la enfermedad.

Aunque Nwakali fue fichado en el cierre del mercado de 2019, a la disciplina azulgrana no se sumó hasta la segunda vuelta de la temporada debido, según se dijo, a problemas burocráticos y a su concurso en la fase de clasificación para los Juegos Olímpicos, torneo que solo se jugó en noviembre. Aquel curso, el del último ascenso, Míchel lo empleó en cinco jornadas, al igual que al siguiente en Primera antes de partir al Alcorcón. El pasado verano también llegó más tarde que el resto de sus compañeros al inicio de la pretemporada.

Además de la camiseta de los madrileños y de la del Huesca, a sus 23 años dentro del fútbol profesional ha vestido hasta la fecha las del Maastricht y el Venlo neerlandeses y la del Oporto B portugués.