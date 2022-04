El recambio de Timor, una de las cuestiones a resolver por la SD Huesca en los próximos días

La SD Huesca comenzará a preparar el miércoles la visita del domingo al Fuenlabrada (14.00) después de guardar descanso este martes. Por delante, cuatro entrenamientos en los que, entre otras cuestiones, Xisco Muñoz deberá decidir cómo suple la ausencia de David Timor en el Fernando Torres después de que el centrocampista viese en el empate a uno ante el Almería su quinta tarjeta amarilla, con la que cumple ciclo y que acarrea un encuentro de sanción.

El valenciano, llegado desde el Getafe en el mercado de invierno, es uno de los habituales en el once de los azulgranas; ninguno de los otros cuatro refuerzos le supera en minutos sobre el césped. Lleva jugados once partidos, todos en los que ha estado disponible desde su debut ante la Ponferradina, único día en el que no formó parte del equipo titular. Aunque después de arrancar a un buen nivel su rendimiento se había resentido, desde que forma pareja en la medular con Mosquera éste ha repuntado.

Las opciones para cubrir su baja son varias. Atendiendo al protagonismo que está teniendo cada pieza en las últimas jornadas, Pablo Martínez, que en el anterior compromiso no formó parte del once, sería una de las opciones más probables. También se podría echar mano, siempre que no se varíe el esquema, de Mikel Rico, cuyo rol en las últimas semanas ha sido el de refresco para las segundas partes, Seoane, lo que al retrasar su posición implicaría buscarle un recambio, y Salvador. El zamorano no juega desde el 3-3 con el Oviedo de hace siete jornadas.

El ex del Sporting, Ferreiro, Joaquín, Pablo Martínez y Mateu están a una cartulina de la suspensión. De verla en Fuenlabrada no podrían jugar en la siguiente jornada, la del derbi en El Alcoraz con el Real Zaragoza.

Otro de los puntos de atención en el Pirámide en los próximos días será Jorge Pulido. El capitán, ausente en los dos últimos partidos, se ejercitó el lunes con los que habían sido suplentes ante el Almería dando muestras de la buena evolución de su lesión muscular. Ferreiro, en cambio, continuó al margen.