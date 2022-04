La visita del Almería, piedra de toque para la recuperación de la SD Huesca

De los seis primeros clasificados, un grupo que desde hace tiempo se mantiene estable, era el último que faltaba por pasar por El Alcoraz. La SD Huesca recibe esta tarde al Almería (18.15), un conjunto que un año más está diseñado para ascender y que se presentará con la necesidad de ganar para recuperar la segunda plaza de la que ayer le desbancó el Valladolid con su victoria sobre el Lugo (4-1). Para los oscenses, el encuentro supondrá una nueva oportunidad de demostrar que tienen capacidad para tratar de tú a los rivales más duros de roer y confirmar así la tendencia al alza en la que invitan a creer las dos últimas victorias consecutivas, rayos de sol dentro de una trayectoria previa gris.

El 1-0 ante el Burgos y, especialmente, la segunda parte del 0-2 frente al Málaga de la semana pasada han devuelto la confianza al grupo tras tocar fondo con la derrota en Alcorcón frente al colista que dejó la continuidad de Xisco en el banquillo colgando de un hilo. Sin renunciar a él, pero conscientes de que, situado a siete puntos con nueve jornadas por delante, alcanzar el ‘play off’ se ha convertido en un objetivo harto complicado la doctrina que ha pasado a guiar a los azulgranas es la del partido a partido con la idea de escalar lo máximo posible en la tabla.

Engarzar un tercer triunfo consecutivo sería todo un hito que no se consigue desde hace cuatro años. Es decir, desde la campaña del primer ascenso a Primera División en la que precisamente el entrenador era el que se sentará hoy en el banquillo de los visitantes, Rubi. No es esa la única racha positiva en la que se encuentra inmerso el Huesca. También busca aumentar el número de encuentros con la portería a cero, fijado ahora mismo en 16, marca que ya es la mejor de su historia en el fútbol profesional, y, especialmente, quiere centrarse en seguir elevando los muros de la reconstruida fortaleza de El Alcoraz.

Los azulgranas llevan sin perder como locales cuatro partidos en los que han capturado diez de los doce puntos posibles. La anterior falta de fiabilidad como local es una de las causas que explican que la temporada no haya ido como se esperaba en su inicios, algo que de todos modos no ha imposibilitado que el Huesca se haya cobrado piezas de caza mayor en su casa. En la primera jornada cayó el Eibar (2-0) y la primera vez que Xisco saboreó las mieles del éxito ante su afición fue frente al Valladolid (3-2).

Para el partido, Xisco recuperará a Ratiu tras su estancia con la selección de Rumanía, mientras que siguen siendo baja Pulido y Ferreiro. En los últimos encuentros ha apostado por un 4-2-3-1 que no se espera que toque, mientras que la alineación también será continuista, lo que no implica que no pueda haber alguna novedad. Aunque una de las dudas se sitúa en el lateral derecho con el propio Ratiu y Valentín como candidatos, las de más calado serían en la parcela ofensiva. La entrada de Joaquín y Escriche por Pablo Martín y Poveda tras el descanso en La Rosaleda fueron decisivas, en particular la del delantero, autor de las asistencias a Mateu y Seoane. Uno de ellos o los dos podrían tener sitio de nuevo en el once.

Enfrente, hay un nombre que preocupa especialmente, Umar Sadiq, el gran referente de los indálicos por encima de otras figuras como su portero Fernando, el menos goleado de la competición. El delantero ha conseguido hasta la fecha quince tantos y repartido siete asistencias. Sin él, su equipo no es el mismo; se ha perdido seis partidos y de ellos sus compañeros solo han sacado adelante uno.

Tras no haber estado presente por encontrarse concentrado con Nigeria en el careo con el Girona de la semana pasada en el que el Almería perdió 0-1 desperdiciando dos penaltis, volvió el jueves “al 100%” según confirmó Rubi para el que su segundo regreso a El Alcoraz será especial porque allí vivió “un año mágico”. El técnico, que debe sacar a los suyos de un atasco de resultados en el que solo han logrado un empate y un triunfo en sus cuatro compromisos más recientes, también recupera a Samú Costa. Ramazani, el compañero de Sadiq en el ataque, es duda.

SD Huesca-UD Almería

SD Huesca: Andrés; Valentín, Insua, Miquel, Florian Miguel; Mosquera, Timor; Joaquín, Seoane, Mateu; y Escriche.

UD Almería: Fernando; Pozo, Rodrigo Ely, Babic, Akieme; César de la Hoz, Samú Costa; Ramazani o Portillo, Robertone, Portillo o Appiah; y Sadiq.

Árbitro: López Toca, Comité Cántabro.

Estadio: El Alcoraz

Hora: 18.15.