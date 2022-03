La SD Huesca vuelve al trabajo con ambición por ganar al Almería

La tormenta de Alcorcón ha dejado paso a la calma brindada por las victorias de la SD Huesca ante Burgos y Málaga, que permite mirar con optimismo el tramo final del campeonato y la visita del Almería este domingo a El Alcoraz (18.15, Gol). Los azulgranas han empezado a preparar la cita este miércoles en el IES Pirámide y el guardameta Andrés Fernández se ha referido a la solidez adquirida en estas dos semanas como un punto de apoyo para afrontar lo que resta “y ver dónde estamos al final del curso”, sin obsesionarse con el ‘play off’ o, al menos, dándole importancia relativa a esta posibilidad.

El equipo se halla “más tranquilo” después de dos victorias que delatan que “la forma de trabajar es un poco diferente, pero hemos de seguir igual. Para el murciano, “lo primero es el siguiente partido y nos toca este, con el Almería. Ahora viene uno en casa con nuestra afición, posiblemente bonito y ante uno de los mejores rivales de la categoría. Tiene los alicientes de partido que nos gusta jugar, tenemos que prepararlo bien como lo hacemos desde hace tiempo y salir a ganar, que es lo que buscamos”.

La debacle de Alcorcón pudo convertirse de manera inopinada en el punto de inflexión del curso, pues fue un marcador que “nos dolió a todos y en el equipo hubo bastante reflexión. Nos hablamos y dijimos las cosas como había que decirse. A partir de ahí, hemos seguido trabajando, en los peores momentos la gente ha estado muy comprometida y este vestuario en eso es muy bueno. Lo que hicimos fue unirnos más, es una pena no tener tres o cuatro puntos más pero ese día nos sirvió para mejorar”.

Con 16 porterías a cero en su haber y como tercer meta menos goleado de la categoría, Andrés no da sin embargo importancia a las estadísticas: “Me centro en entrenar. Si están saliendo estos números es por la labor de todos, que están haciendo un trabajo muy bueno. Siempre digo que el portero está vendido si los compañeros no le ayudan: cuerpo técnico, jugadores que entran y que no… Demuestra que el equipo es bastante sólido y hay que seguir así hasta el final”.

Frente al hecho de que la solidez defensiva no se refleja en la clasificación como debería, Andrés replica que “la lógica a veces en el fútbol no se cumple y este año está viniendo así. Hay que verlo de forma positiva, de aquí al final mantener esa solidez y ver si podemos aspirar a algo más. No podemos pensar dónde vamos a estar al final de temporada, estas dos semanas se ha notado que la gente estaba muy centrada y hay que seguir así”.

El jugador, que ha ejercido de capitán en estas últimas jornadas se muestra conforme con la línea de estos dos partidos, que han enseñado “un equipo sólido que interpreta los momentos del juego, cuando hay que estar bien colocado y hacer daño al rival o presionar arriba. Esa madurez la hemos mostrado en estos dos últimos partidos y hay que seguir igual”. La máxima es la de “ganar, luego ya veremos dónde estamos. Ir así hasta el final. Nos hemos olvidado de la clasificación y ya está, eso es bueno”.

Los azulgranas han regresado al trabajo de nuevo con las ausencias de la pasada semana, pues tanto Pulido como Ferreiro se siguen recuperando de sus respectivas lesiones y se espera a Andrei Ratiu a partir del jueves, una vez que regrese de los compromisos amistosos con Rumanía. La principal amenaza del Almería será el delantero nigeriano Sadiq, que también estará disponible para Rubi. Han trabajado con los mayores los jugadores del B Antonio Valera, Hugo Anglada, Manu Rico, Esteban Aparicio y uno de los últimos fichajes, David García.