Partido Malága-SD Huesca, en directo

Placeholder mam module Partido Malága 0 - 0 SD Huesca, en directo

La SD Huesca visita este domingo al Málaga CF en el partido correspondiente a la 33ª jornada de la Liga SmartBank (18.15, Movistar LaLiga). La victoria ante el Burgos (1-0) ha calmado las aguas en la escuadra azulgrana, que ahora se centra en recuperar su mejor versión como visitante después de dos meses y medio en los que ha sumado en sus salidas un empate y tres derrotas. En busca del cambio de tendencia, los oscenses quieren agarrarse en las diez últimas jornadas del curso a una regularidad que les permita, al menos, terminar de la mejor manera posible. En ese sentido, algunos futbolistas han lanzado esta semana un mensaje ambicioso en el que no desdeñaban la posibilidad del ‘play off’.

Xisco Muñoz no puede contar con Jorge Pulido, mientras que David Ferreiro tiene molestias en un tobillo y no se ha entrenado desde mediados de semana. Tampoco estará Andrei Ratiu, concentrado con Rumanía, ni Kelechi Nwakali. En el Málaga causa baja el lateral Víctor Gómez, que está con España sub 21, y se encuentran lesionados Juande y Luis Muñoz. . El árbitro principal será Daniel Trujillo Suárez, del Comité de Tenerife, y se encargará del VAR Daniel Ocón Arráiz, del Comité de La Rioja.