El concejal de Hacienda dimite tras aprobar los presupuestos de Barbastro

El concejal de Hacienda y Régimen Interior de Barbastro, Antonio Campo, ha presentado este lunes su dimisión nada más aprobar los presupuestos municipales para 2020. La decisión, ya tomada con bastante antelación, ha sido comunicada a su círculo más cercano una vez terminada la sesión plenaria de esta mañana, y a muchos concejales, incluidos sus compañeros de equipo de Gobierno les ha cogido por sorpresa.

En sus motivos, Antonio Campo ha esgrimido “falta de tiempo” para poder llevar a cabo una diligente gestión en una de las carteras más complejas y con mayor carga de tramitación administrativa “Llevaba un tiempo cansado, pensando que no llegaba a hacer las cosas o que no se hacían como a mí no me gustan. Mi grado de autoexigencia requiere un tiempo adicional que no dispongo”, afirmaba Campo, quien reconocía que ha sido una decisión meditada durante largo tiempo.

Su renuncia a la concejalía no supone el abandono del PP, partido al que se afilió en el mandato pasado tras concurrir en como concejal independiente.

Esta es la tercera dimisión en el presente mandato que se sucede en la coalición del equipo de Gobierno PP–Ciudadanos. En los primeros compases de mandato en 2019 dimitía el concejal de Fiestas y Deportes, Luis Olivera, pos motivos personales. A esta dimisión le ha seguido hace unos meses la del concejal de Ciudadanos, Luis Domínguez, argumentando también motivos personales, aunque de fondo se advertía una falta de sintonía con el PP.

El siguiente en la lista del grupo municipal del PP es Jesús Garcés. El hasta ahora concejal de Hacienda ha esperado a la aprobación inicial del presupuesto para comunicar su dimisión.

El presupuesto asciende a 15.391.845 euros, que supone un incremento del 0,93% respecto al del pasado ejercicio, si bien se espera incluir remanentes de 2021. PP y Ciudadanos han contado con la abstención del PSOE y PAR, que ha hecho posible que las cuentas salieran adelante, ya que Vox, Cambiar Barbastro y En Común han votado en contra.

El presupuesto se distribuye en gastos de personal (5.652.861,24 euros); bienes corrientes y servicios (7.651.514,54 euros); transferencias corrientes (1.230.779,13 euros); e inversiones reales (721.610,37 euros), además de gastos financieros (61.079,72 euros), transferencias de capital (50.000 euros) y activos financieros (24.000 euros).

Inversiones

El capítulo de inversiones inicial asciende a un total de 721.610,37 euros, una cantidad que supone un incremento del 5,02% respecto al año pasado. La renovación del césped artificial del campo fútbol del complejo deportivo municipal y la inversión en la mejora de la travesía de la carretera A-1232 son las principales inversiones, pendientes de la incorporación de remanentes para continuar con proyectos ya iniciados como la finalización del Parque del Recuerdo y la Memoria; el anillo perimetral de agua potable; los accesos al cementerio municipal; la remodelación de la Plaza de la Constitución; las obras de mejora y reforma de la Residencia Municipal; o las actuaciones de mejora en las instalaciones deportivas (campo de fútbol, pabellones y piscinas), entre otras.

En el Área de Urbanismo se mantienen las ayudas para la conservación y rehabilitación de viviendas (100.000 euros). Además, se asignan 383.546,69 euros para las instalaciones deportivas y los 173.140,24 para la travesía de la A-1232.

El Área de Servicios Urbanos e Infraestructuras es la que cuenta con más dotación económica (3.988.365,83 euros). Destacan los 930.000 euros que se van a destinar a la limpieza viaria, recogida y gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) con el objetivo prioritario de garantizar una mejor limpieza en toda la ciudad.

En el Área de Cultura se mantienen los 184.000 euros destinados a actividades culturales, además de los 21.500 euros en subvenciones para asociaciones culturales y eventos de especial importancia para la ciudad. Además, se ha aumentado la dotación de los premios del Certamen Literario de Barbastro hasta los 29.200 euros.

La partida destinada a los festejos populares -y que incluyen no sólo la organización de las fiestas mayores sino todas aquellas que se celebran a lo largo del año como San Ramón, Carnaval, Noche Vieja o la Cabalgata de Reyes-, han visto aumentada su partida en un 13,82% este año, con el objetivo y la ilusión de poder recuperar la actividad normal tras la pandemia.

En el Área de Educación se mantienen los programas que ya se venían realizando en años anteriores, así como la aportación que desde el Ayuntamiento de Barbastro se destina al Consorcio Universitario UNED Barbastro ‘Ramón J. Sender’.

En el Área de Juventud se mantiene en un 7,1%, ampliando la partida destinada a la realización de actividades. Y la de Deportes mantiene su cuota cercana al millón de euros, en la que casi 100.000 euros se destinan a asociaciones y clubes que desarrollan sus actividades deportivas en nuestra ciudad.

El Área de Desarrollo dispone de un presupuesto de 663.163,63 euros, en el que se mantienen las ayudas para el fomento del empleo y las actividades empresariales, además de las ayudas a las asociaciones de empresarios de la ciudad.

La consignación del Área de Bienestar Social supera los dos millones de euros (2.108.005,67 euros), en el que la mayor aportación corresponde a la Residencia Municipal ‘Las Huertas’ (más de un millón y medio de euros), y la aportación anual a Barbastro Social Lavandería y Limpieza (197.649,13 euros). Además, se aportan 143.730 euros en ayudas a asociaciones sociales y vecinales.

Finalmente, en el área de Turismo se mantienen las aportaciones al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Somontano (60.000 euros), a la Asociación para la promoción Turística del Somontano (31.500 euros); y al Parque Cultural del Río Vero (5.000 euros), a los que se incorporan una partida de 30.000 euros para la promoción y actividades del Museo Diocesano de Barbastro-Monzón