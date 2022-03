La SD Huesca recupera el sistema con tres centrales para la visita del Burgos

La SD Huesca recibe desde las 21.00 al Burgos en el encuentro que servirá para abrir la jornada 32 de Segunda División y en el que Xisco Muñoz podría jugarse su puesto en el banquillo local de El Alcoraz en el caso de que no se consiga un buen resultado tras tres jornadas sin ganar que han alejado a los azulgranas del ‘play off’, distante a once puntos, y dejado como única aspiración hasta el final del curso el no sufrir más sobresaltos; el descenso queda ahora a ocho puntos. Con el desastroso 1-0 en Alcorcón del pasado domingo como última referencia, el técnico ha decidido regresar a la línea de tres centrales habitual en la segunda vuelta y que en Santo Domingo dejó de lado. También ha optado por reforzar la medular. Las novedades respecto a ese partido en la alineación son Mateu, Mosquera y Pablo Martínez, que dejan en el banquillo a Valentín, Escriche y Joaquín.

Los últimos días en el club azulgrana han sido de análisis, reflexión y llamamiento a la unidad. Se abrieron el lunes con una larga charla de 87 minutos en la que se diseccionó la situación por la que atraviesa el equipo y los mensajes posteriores de Pablo Insua, el consejero delegado Manolo Torres y el propio Xisco han caminado por una misma senda. Para el principal representante institucional en lo sucesivo existen dos vías: “Sumirnos en la frustración, en la desazón e indignación, o que se invierta ese desánimo y nos empeñemos en hacer honor a nuestro lema, sin reblar”.

En lo estrictamente deportivo, Xisco, al margen del castigado Nwakali, cuenta con la baja de Pulido, que en los dos últimos encuentros había forzado para poder jugar, además Ignasi Miquel, aunque jugará de inicio tampoco se encuentra al 100%. De este modo el once del Huesca será el formado por Andrés bajo los palos; Insua, Miquel y Miguel en la línea de tres centrales; Ratiu y Mateu como carrileros; Timor, Mosquera, Pablo Martínez y Seoane, en la medular; y Poveda en la punta del ataque.

Su rival, un recién ascendido que en la primera vuelta se impuso por 3-1, resultado que desembocó en la salida de Nacho Ambriz, ha vivido sin agobios a lo largo de la temporada. Suma 42 puntos, cuatro más que los oscenses, y observa el duelo como una oportunidad para dejar su salvación prácticamente cerrada. En su última salida se impuso al Fuenlabrada (1-2) y la semana pasada empató a cero en su campo con la Real Sociedad B.

Su entrenador, Julián Calero, aunque ha recuperado a Álvaro Rodríguez, cuenta con las ausencias de Grego Sierra, Andy Rodríguez y Saúl Berjón. De inicio alineará a Caro, Álvaro, Fran García, Zabaco, Valcarce, Guillermo, Miguel Rubio, Elgezabal, Córdoba, Mumo y Ernesto. Sus suplentes serán Herrero, Undabarrena, Navarro, Juanma, Alarcón, Alegría, Malbasic, Medina y Matos.

El árbitro será Francisco José Hernández Maeso. El extremeño, de 33 años, cumple su segunda temporada en la categoría. En ella, al Huesca lo dirigió el 0-0 del derbi en La Romareda con el Real Zaragoza. En el VAR estará apoyado por el vasco Iñaki Vicandi Garrido