Xisco Muñoz: “Soy el primero que no está a la altura de lo que pide la SD Huesca”

Directo al meollo del 0-0 con la UD Las Palmas, el técnico Xisco Muñoz admitió en su primera respuesta que no había sido un “partido bueno” de la SD Huesca. Vio a sus futbolistas, de los que sigue ensalzando su trabajo, “imprecisos, nos ha faltado la capacidad de tener más la pelota, no hemos encontrado a los interiores, estábamos demasiado revolucionados. No ha sido el partido que esperábamos”. La ocasión de Poveda en la primera mitad lo podría haber cambiado, pero “no hemos estado a lo que pedía la situación, ni frescos, y no hemos sabido enlazar o tener paciencia con la pelota. Ser dominadores con el balón. Hemos perdido mucho duelo individual. El equipo no ha estado bien”.

Un rival como Las Palmas “tiene jugadores de Primera y su objetivo de ascender”, valoró. El partido “no estaba para abrirse antes”, de ahí que mantuviera su esquema hasta la lesión de Ignasi Miquel en los últimos minutos. Reivindicativo pese a no haberse ganado a Ibiza y Las Palmas, Xisco se marca siempre la exigencia “alta”, “a partir de ahí intentamos tener humildad y trabajo. Sabemos que no estamos a la altura de lo que pide el club, yo el primero. El trabajo es una cosa y los resultados, otra. Pero no hay que ser negativos”, pidió.

Cree que la SD Huesca presenta “carencias en momentos defensivos y virtudes ofensivas, lo que más nos está costando es encontrar el equilibrio. Acertar el momento”. Ha rescatado como aspecto positivo del empate “los robos en campo contrario. A todos nos gustaría un equipo rodado pero somos realistas y la situación no es así”. Xisco Muñoz ha agradecido su apoyo al público, "pero no le devolvemos lo que nos está dando. Hay que seguir creciendo y tener la exigencia alta”. Está convencido Xisco de que “habrá más oportunidades, y destaco del equipo que no ha bajado los brazos sabiendo que no estaba bien”.

El entrenador entiende que “tenemos la capacidad de jugar mejor porque lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo”. Preguntado por el cambio de Seoane, ha replicado que “no lo encontrábamos y Joaquín es dinámico entre líneas. Quito al jugador con más gol pero todos tienen días mejores y peores. Todos tenemos que dar un puntito más porque lo necesitamos”, explicó antes de “felicitar a los chicos que han salido. Están trabajando, se ofrecen a un nivel brutal. No hemos estado en nuestro mejor día pero aún queda mucho”.