La SD Huesca se agarra a El Alcoraz

Si la temporada de la SD Huesca fuese un juego de mesa, con el cambio de fichas por el camino, la partida estaría a solo a 13 tiradas de terminar con todo por decidirse pero lejos de llevarse el premio mayor. Se han lanzado los dados con más resultados para torcer el gesto que para la alegría. Se han pisado muchas casillas de retroceso y en diez ocasiones se ha perdido el turno; la última vez, el pasado fin de semana en Ibiza (2-1). El final no está escrito y a los oscenses les queda el recurso de encadenar al fin una racha buena, de las que invitan a seguir intentándolo sin que desfallezca el ánimo para que no termine el año de manera prematura. A agarrarse a una regularidad que empieza a asomar en un Alcoraz al que hoy acude la UD Las Palmas.

Las victorias ante Mirandés (4-0) y Lugo (1-0) han devuelto al estadio el carácter de fortificación que había perdido y que solo asomó en las dos primeras jornadas. A cambio, la fiabilidad del Huesca de Xisco Muñoz a domicilio se ha ido extraviando con un balance de un punto sumado ante Eibar, Real Oviedo e Ibiza. En este escenario, el choque con los grancanarios representa un asidero para no perder la fe. Enlazar tres triunfos mantendría viva la llama del ‘play off’, a seis puntos. A dos partidos, sí, pero una distancia que parece sideral a causa de la irregularidad del equipo, que sigue sin ser capaz de ganar dos partidos seguidos mientras la carrera contra el reloj adquiere tintes de desesperada.

De puertas afuera se ha generado el debate de si cabe un cambio de sistema hacia el que ha derivado la temporada y con el que Xisco se muestra confiado en que es el idóneo. Lo ha mantenido en la derrota y con bajas de defensa, la más prolongada en el tiempo la de un Jorge Pulido que ya está disponible tras recuperarse de la rotura de fibras que sufrió frente al Mirandés. Seoane y Escriche, a los que se extrañó en Ibiza, volverán tras cumplir sendos partidos de suspensión y parecen contar con plaza segura en un once que con tres centrales parece claro pero que reservaría alguna sorpresa más si Xisco Muñoz decide cambiar el dibujo. Andrei Ratiu se ha caído del partido y no se entrena desde el jueves.

Viendo el vaso medio lleno, la categoría de plata siempre da segundas, terceras y hasta cuartas oportunidad. Con la boca más o menos pequeña, los futbolistas ha tildado el partido de "final", y la victoria es el objetivo con que mantener al Huesca con opciones entre la amplia nómina de equipos que miran con avidez la sexta plaza que ahora pertenece al Girona. Todos ellos están pecando de irregulares, lo que puede abaratar el precio final del ‘play off’. No es una justificación: resulta imposible aspirar al ascenso, es un castillo en el aire si el Huesca no se consolida en El Alcoraz y recupera el paso a domicilio, donde con Xisco se mantuvo invicto en sus cinco primeras salidas. El siguiente obstáculo es una UD Las Palmas que navega en las mismas aguas.

El amarillo fue el primer equipo que derrotó al Huesca este curso, en la tercera jornada (2-1) y tras un comienzo irreal. Dos victorias ante Eibar y Cartagena que no dieron la medida de lo que sucedería después. Entonces, eran dos claros candidatos al ascenso y los azulgranas ya evidenciaron problemas que se han reproducido de manera regular, como los problemas defensivos y los malos arranques de partido. Una constante que se ha recrudecido en los que va de segunda vuelta y, sobre todo, a domicilio. En la búsqueda del equilibrio, Xisco Muñoz se mantiene fiel a la defensa de tres centrales pese a que la mejoría en algunos aspectos no se traslada a la necesaria suma del mayor número posible de puntos.

Los grancanarios, entrenados por Xavi García Pimienta desde que se destituyó a Pepe Mel hace cinco jornadas, tienen la baja del lesionado Peñaranda y se ha quedado en tierra Hernani, aunque no se ha especificado la causa. Ferigra y Unai Veiga se han vuelto a quedar fuera por decisión técnica y otra baja sensible es la de Pejiño con problemas físicos. Regresa Sadiku tras no jugar en Lugo por una indisposición.

Posibles alineaciones

SD Huesca: Andrés; Valentín, Insua, Miquel, Florian Miguel, Marc Mateu, Timor, Pablo Martínez, Seoane, Escriche y Poveda.

UD Las Palmas: Raúl Valles; Lemos, Navas, Curbelo, Cardona, Mfulu, Loiodice, Viera, Rober, Jesé y Mujica.

Árbitro: Gorostegui Fernández (Comité Vasco).

Estadio: El Alcoraz (16.00, Movistar LaLiga).