Xisco Muñoz: "Nos ha faltado intensidad, no se puede regalar"

Xisco Muñoz compareció en la sala de prensa de Can Misses con rostro serio y retomando el discurso de derrotas pasadas. La de Ibiza (2-1) frenó en seco la progresión ascendente de una plantilla que sabía de la importancia de esta cita y que regresa a casa habiendo retrocedido varias casillas en la partida por el ‘play off’. "Cuando mejor estábamos nos han penalizado los detalles y estamos en un momento del campeonato que no podemos fallar. Podíamos haber tenido más intensidad y más la pelota como en anteriores actuaciones", analizó con autocrítica.

Del mensaje del entrenador de la SD Huesca se derivaba que en esta carrera al límite de las fuerzas, las capacidades y el tiempo no pueden cometerse errores como los que dieron pie a los goles y que han sido tendencia en los últimos desplazamientos frente a la mayor solvencia en El Alcoraz. "Hay que reflexionar y entender que no somos capaces de lograr dos victorias seguidas y eso nos penaliza en el objetivo. Si el margen de error era corto ahora menos, y si no avanzamos en esto tenemos problemas", añadió.

Frente al trabajo para entrar con mejor pie en los partidos, el 1-0 a los cuatro minutos. Y ante la necesidad de equilibrio, otra tarde amarga en las dos áreas. Xisco sigue pidiendo "empezar y terminar los partidos al mismo nivel, con la exigencia de un equipo entre el primero y el sexto. No hemos estado a nuestro nivel. No se puede regalar. Ahora tenemos una semana de trabajo para seguir trabajando en lo que nos están penalizando", repitió.

Ahora resta "trabajar y ser constantes, no lo estamos consiguiendo". El entrenador del Huesca lamentaba la ocasión perdida en Can Misses, donde "nos encontrábamos en un momento que era el adecuado para dar el paso. No lo estamos consiguiendo, falta el click para engancharnos arriba". Para hacer frente al derrotismo, los azulgranas deben "seguir trabajando y esperemos que en casa que han cambiado las tornas se consiga. No ser constantes en la victoria penaliza".

Xisco defiende la labor de sus futbolistas, que "están trabajando a un nivel increíble": "Venía confiado porque les veo trabajar todos los días. Ha sido un partido entre medias, y aún así hemos tenido ocasiones para ponernos por delante. El fútbol se valora por resultados y nos vamos de vacío". Preguntado por las tres sustituciones que realizó, el preparador refrendó que "el partido estaba para esta gente, todos nos tenemos que exigir un poco más y jugar con todo. Era importante. No estamos consiguiendo esas dos victorias seguidas".

El argumento de ese trabajo irreprochable choca frontalmente con la realidad de la necesaria mejora contra el reloj: "Los chicos lo dan todo pero falta ese plazo. Mejorar los inicios que estamos trabajando". Los oscenses no se detienen en el detalle del calendario, con la visita de la UD Las Palmas a El Alcoraz como siguiente hito: "Van a ser claves todos los partidos y hemos de vaciarnos como si fuese el último".