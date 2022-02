De Huesca a Ibiza, una línea ascendente para pensar en el ‘play off’

En el convencimiento de sus propias capacidades puede residir el secreto del éxito buscado en la SD Huesca, que este viernes viajará a Ibiza con el aval de los últimos partidos en busca de una prórroga al estado de esperanza en el choque del sábado en Can Misses (16.00, Aragón TV). Lo ha explicado Pedro Mosquera y ha repetido términos como “buenas sensaciones” o “confianza” en un contexto en el que se persigue el ‘click’ que de un giro a la parte final de la temporada. “Venimos de tres partidos en una dinámica importante. Hay que seguir hacia arriba porque el equipo tiene mejores sensaciones”, ha señalado el gallego, titular la pasada jornada ante el Lugo y preparado para asumir un rol tal vez más secundario.

El pivote defensiva refleja que “esas sensaciones son para confiar. En muchas fases de los partidos hemos sido muy superiores a los rivales, con errores como el día del Oviedo que nos han impedido sumar los tres puntos. Dentro del equipo hay esa confianza en lo que hacemos”. Los de Xisco Muñoz se han ejercitado este jueves con la ausencia de Jorge Pulido, que sigue al margen mientras se recupera de su lesión. Entre ceja y ceja, el balear tiene la mejoría defensiva a domicilio tras el 3-3 de Oviedo y el 2-1 de Eibar y equilibrar el balance entre las dos partes del partido, así como “los detalles que nos están penalizando”.

Para Mosquera, “el equipo está físicamente bien, en el momento de dar un golpe encima de la mesa”. Transcurren los días de la semana y, en la víspera de tomar el avión a las Islas Baleares el centrocampista reflejaba que “todo el grupo tiene mucha confianza, hemos jugado con rivales que están como nosotros o mejor y hemos sido superiores. Queremos alargar esto a la mayor parte de los partidos”. Para ello, “tenemos que mejorar el entrar mejor en los partidos y en eso estamos, con detalles de posición y aspectos que hemos visto en vídeo. El míster lo detecta e incide en ello”.

El gallego no había sido titular desde el encuentro ante el Girona, que abrió la segunda vuelta: “Llevaba varios partidos sin jugar o haciéndolo muy poco. Tuvimos la suerte de ganar y realicé una buena actuación, de menos a más. He de intentar coger cuantos más minutos mejor. Tuve covid, me lesioné y no pude contar tanto. Ahora me encuentro muy bien física y futbolísticamente”. La ‘vieja guardia’ ha acogido como necesaria la revolución invernal y cree que los cinco fichajes “han aportado muchas cosas en todas las posiciones y es un plus para nosotros de cara a la segunda vuelta. Hemos empezado bien y hay que seguir esta línea ascendente”.

Enfrente estará un Ibiza que empató a cero en El Alcoraz, con Paco Jémez en el banquillo y que es “un equipo que practica buen fútbol y te presiona arriba. Ya lo vimos aquí. Con todo el respeto que les tenemos vamos a intentar sacar los tres puntos. Su idea es la misma, tienen ese perfil. Están haciendo bien las cosas y fuera de casa es más difícil”, ha señalado Mosquera. Se abre ante los azulgranas el último tercio del campeonato, a cinco puntos del ‘play off’ y la regularidad como requisito imprescindible. Para ello, “el equipo ha ganado en confianza y hay una buena sensación. No nos cerramos a nada, quedan muchos puntos por jugar y está en nosotros sumar el máximo posible. La imagen está siendo otra y hay base y confianza para conseguir lo que queramos”.