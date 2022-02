Continúa la precaución con Gerard Valentín en la SD Huesca

Aunque hasta el momento solo ha podido participar en dos partidos, en ambos ha confirmado que es una pieza desequilibrante. Marcó en su debut con la SD Huesca en el 4-0 con el Mirandés y el domingo en la victoria frente al Lugo -desde el que llegó en el mercado de invierno- entró en el campo de cara a una media hora final en la se mostró vertical rompiendo las líneas visitantes. En el entrenamiento de este lunes, a pesar de haber sido suplente, en vez de trabajar con el resto de sus compañeros del banquillo, se ejercitó en el gimnasio junto a los titulares y el lesionado Pulido. Fue una medida de precaución después de que ya se hubiese perdido la visita al Oviedo y de que toda la semana pasada la hubiese pasado entre algodones.

Xisco considera que el catalán puede tener un papel fundamental en lo que resta de temporada y por eso se está teniendo el máximo cuidado con él, tanto en su adaptación como en su estado físico. Nada más desembarcar en el Huesca ya viajó con el equipo para el cruce con el Eibar, aunque se quedó en la grada y, tras la goleada al Mirandés, también se desplazó a Oviedo sin estar claro si iba a poder vestirse de corto a causa de unas molestias. Finalmente, se prefirió no forzar y causó baja. De cara al siguiente compromiso con el Lugo, por el mismo motivo, se midió con precisión su esfuerzo en los entrenamientos hasta decidir que, aunque no jugase de inicio, sí que iba a poder tener unos minutos durante la segunda parte.

Ahora, de cara al envite con el Ibiza del sábado, también va a haber cautela, más teniendo en cuenta que en Can Misses no estarán disponibles dos piezas importantes como Seoane y Escriche. Allí, si no hay contratiempos, podría actuar ocupando el carril derecho, como hizo con el Mirandés, o en una posición más adelantada, tal y como sucedió ante el Lugo, envite en el que compartió la banda derecha con Ratiu.

Durante la primera vuelta una dolencia muscular ya le hizo perderse tres jornadas, de la 14 a la 16, después de que en la visita del Sporting al Anxo Carro tuviese que abandonar el terreno de juego a los siete minutos. En ese momento sumaba 906 minutos en sus piernas dentro de un Lugo en el que la acumulación de bajas dificultaba las rotaciones.

Ejercicios de tiro

Junto a los que habían sido suplentes el día anterior, con la excepción de Valentín, en el entrenamiento también se ejercitaron sobre el césped Ignasi Miquel, que ante el Lugo cumplió sanción, y los canteranos Parejo, Manu Molina, Sandoval y Martins. Entre los aspectos que se practicaron, destacaron los ejercicios de tiro. El equipo guardará descanso el martes y volverá al trabajo el miércoles.