SD Huesca-CD Lugo, a mantener viva la esperanza

Es difícil, pero está ahí, las matemáticas lo siguen permitiendo y por eso aunque el discurso sea el de centrarse en el día a día y en el partido a partido, precisamente el anhelo que le da sentido es el de alcanzar el ‘play off’, una carrera en la que, pese a estar rezagado, el Huesca sigue agarrándose a sus opciones. Las cuentas al respecto son claras y dejan poco margen para el error. En las quince jornadas que restan, los azulgranas deben conseguir diez victorias. La primera ha de llegar este domingo en El Alcoraz en la visita del Lugo (18.15). Un marcador favorable les acercaría a cinco puntos del sexto clasificado, el Girona, y avivaría la llama de esperanza que ha brotado entre los rescoldos gracias a sus últimas actuaciones. Es tímida aún, incipiente, y solo los puntos en dosis de tres en tres la pueden hacer crecer.

La remontada de la semana pasada frente al Oviedo para conseguir un 3-3 después de una primera media hora para el olvido en la que llegaron a perder por 3-0 demostró que los de Xisco Muñoz tienen capacidad de reacción y fuerza mental para llevarla a cabo. Además, hizo que el espíritu de la goleada cosechada en el duelo anterior con el Mirandés (4-0) no quedase en el olvido. Frente a los gallegos habrá que dar continuidad a esos marcadores y poner una piedra más en la reconstrucción de la fortaleza de El Alcoraz, el otrora baluarte azulgrana y base de sus éxitos que en el actual curso, en cambio, se ha llegado a convertir en un quebradero de cabeza.

En este sentido, la victoria con el Mirandés sirvió para apuntalar una comunión con la grada que Xisco considera fundamental dentro de su empeñado por lograr una gran sucesión de buenos resultados que, como él dice, haga que su equipo “se enganche” arriba. Promete que la versión del Huesca que se verá desde el primer minuto será la de su anterior actuación como local y la de la reacción en el Carlos Tartiere. Un inicio como el vivido en Asturias no se puede volver a repetir.

Al margen de Nwakali, el técnico balear cuenta de nuevo con la baja de Pulido, lesionado, además de la del sancionado Ignasi Miquel. En cambio recupera a Florian Miguel y a Gerard Valentín. El francés parece seguro que regresará al once, mientras que la presencia del catalán, que si se viste de corto se medirá al equipo desde el que recaló en el pasado mercado de invierno, no es segura. Después de no jugar en Oviedo por unas molestias, ha pasado la semana entre algodones. Xisco confía en poder darle minutos, pero aún no sabe cuántos.

En función de las sensaciones que tenga, la banda derecha del once inicial será para él o para Ratiu. La línea defensiva, si se opta por mantener el dibujo con tres centrales y dos carrileros, la completarían Mateu por la izquierda e Insua, Miguel y Salvador por el centro. El zamorano fue el elegido ante el Oviedo para cubrir la ausencia de Pulido tras varias jornadas sin jugar. Su inactividad se hizo notar con varios errores, especialmente al principio. Otra alternativa para Xisco sería la de Timor, algo que obligaría a deshacer la sociedad que éste viene formando con Pablo Martínez en la medular y que está dando un buen rendimiento. Por delante, en la izquierda se ha asentado Seoane, que acumula tres jornadas consecutivas marcando, y el último ocupante de la derecha fue Escriche, que se está entendiendo bien con un nueve puro como Poveda. Joaquín, que en Oviedo no jugó después de haber sido un fijo en las alineaciones, sería una alternativa.

El Lugo, con dos puntos más que el Huesca, entrará en El Alcoraz presumiendo de una racha de doce partidos sin perder, la mejor de la liga y su récord histórico, pero también con unos antecedentes que dictan que en ninguna de sus seis anteriores visitas a la capital oscense ha puntuado. Los de Rubén Albés solo han ganado un partido a domicilio este curso, fue ante el Amorebieta (1-3), rival con el que empataron a uno en la última jornada. Suman cinco ausencias, entre ellas la de Chris Ramos, su principal asistente, su jugador que más dispara y su segundo máximo goleador.

SD Huesca-CD Lugo

SD Huesca: Andrés, Ratiu, Insua, Salvador, Miguel, Mateu, Timor, Pablo Martínez, Escriche, Seoane y Poveda

CD Lugo: Whalley, Campabadal, Alende, Ros, Canella, Cuellar, Juanpe, Pita, Señé, Moyano y Manu Barreiro.

Árbitro: Moreno Aragón.

Estadio/Hora: El Alcoraz/18.15.