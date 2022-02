La SD Huesca se lleva a los 21 futbolistas disponibles a Oviedo

La SD Huesca se desplaza a Oviedo con 21 futbolistas. Todos los disponibles salvo los casos ya conocidos y con la presencia de Gerard Valentín, que no se había entrenado el viernes con sus compañeros y se quedó en el gimnasio. El técnico Xisco Muñoz ya anunció que viajaría y apunta de nuevo al once titular, como la pasada jornada ante el Mirandés. Los azulgranas no contarán ese domingo en el Carlos Tartiere (16.00, Vamos) con el lesionado Jorge Pulido, el sancionado Florian Miguel ni con Kelechi Nwakali, castigado por su indisciplina.

Se trata de una citación con dos vacantes que, esta vez, el entrenador balear no ha completado con jugadores del filial pese a que durante esta semana se han añadido al grupo habitual Manu Rico y Pol Prats, que sí estarán disponibles para el compromiso del filial en Formentera este domingo a las 12.00. Además, vuelve Andrei Ratiu tras cumplir un encuentro de suspensión. Los oscenses han partido este sábado a las 8.30 rumbo a Asturias, pararán a comer en Bilbao y realizarán una sesión de entrenamiento en Gijón, en las instalaciones de Mareo, a partir de las 17.00. La larga travesía culminará después con la llegada a la capital del Principado de Asturias.

Con el resto de futbolistas se encuentra asimismo el delantero Adolfo Gaich después de que el club haya cerrado cualquier posibilidad a su salida pese al interés de algunos clubes argentinos. Xisco Muñoz tiene la posibilidad de repetir el esquema de tres centrales, para lo que deberían completar la zaga opciones como Cristian Salvador o David Timor, o retornar a una defensa de cuatro, posibilidad que ha perdido el sitio en las últimas jornadas en favor de la anterior. También Darío Poveda podría partir de inicio después de sumar minutos ante Eibar y Mirandés.

La convocatoria completa

Porteros: Andrés Fernández y Miguel San Román.

Defensas: Andrei Ratiu, Marc Mateu, Pablo Insua e Ignasi Miquel.

Centrocampistas: Timor, Ferreiro, Gerard Valentín, Seoane, Juan Carlos, Lago Junior, Mosquera, Mikel Rico, Enzo Lombardo, Joaquín Muñoz, Cristian Salvador y Pablo Martínez.

Delanteros: Escriche, Poveda y Gaich.