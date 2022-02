Xisco, optimista con la visita al Oviedo: “Hay que dar un golpe encima de la mesa”

En varias ocasiones ha repetido Xisco Muñoz en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo en Oviedo una idea: su convencimiento de que la cita del Carlos Tartiere (16.00, Vamos) es de una especial relevancia en el devenir de la temporada y que los jugadores están preparados para afrontar el reto con opciones de llevarse los tres puntos. El técnico de la SD Huesca tampoco duda pese a las bajas seguras de Pulido por lesión y Florian Miguel, sancionado, del resto de opciones que valora para el once titular. Además, Gerard Valentín no se ha entrenado este viernes con sus compañeros, se ha quedado en el gimnasio y es duda, aunque el balear ha asegurado que viajará.

“Podría decir que estoy muy contento y no solo esta semana. Da gusto verlos entrenar y valoro a todos, incluso los que no han jugado. Valoro su esfuerzo, a veces me equivoco pero necesitamos a todos”, ha comenzado Xisco, con el deseo además de que “ojalá se refleje el trabajo porque necesitamos los tres puntos”. Mas allá de tratarse de una radiografía de los últimos días de trabajo tras el 4-0 al Mirandés, emanaba del entrenador el anhelo por dar “por fin un golpe encima de la mesa que necesitamos” en pos de la ansiada regularidad y de asaltar una zona noble que aparece como lejana.

El conjunto asturiano aparece entre medias y amenaza a un bloque que ha de resolver la ecuación defensiva por las ausencias. Mantener la defensa de tres con Timor o Salvador como opciones junto a Ignasi Miquel e Insua o bien retornar a la defensa de cuatro cuando en las últimas semanas se ha estabilizado la primera de las posibilidades. Xisco Muñoz cree que su equipo “puede competir con un sistema u otro” y “crece con los cambios”. Arriba, Escriche y Darío Poveda se perfilan como pareja de delanteros.

El balear ha pedido “ser valientes” para afrontar un encuentro “muy difícil”: “Hay que ir a por ellos. En esta línea está el equipo más cerca de ganar y es una oportunidad muy buena”. Los ovetenses, dirigidos por el Cuco Ziganda, están “muy bien trabajados”. Los azulgranas deben saber que “desde el primer momento no nos encontraremos la media hora del Mirandés, hay que empezar fuertes y buscar esa segunda victoria seguida”. Se encontrarán “situaciones de tener personalidad, ser valientes y ofrecer ese riesgo”.

Al entrenador de la SD Huesca no le quitan el sueño los números del delantero carbayón Borja Bastón, ex de los azulgranas y del Real Zaragoza, que suma 13 dianas en 24 encuentros. “Estamos convencidísimos de conseguirlo. Es muy importante que un grupo crea y esté vivo. No relajarse por el buen resultado de una semana antes”. En Éibar que quebró la imbatibilidad de Xisco a domicilio, donde el entrenador no cree “que el equipo bajase los brazos. Es más flexible en situaciones de partido. No hemos conseguido remontar aún un partido y el equipo está maduro”.

Cree Xisco que “el nivel de exigencia de juego ha subido muchísimo, hay que mejorar y ser autocríticos para ofrecer lo que se necesita y llegar a donde se quiere. Así vamos a poder competir para estar lo más arriba posible”. En los casi cuatro meses que han transcurrido desde su llegada, “se juega a otra velocidad, con solidez y queda ir a campo contrario y ser dominadores del tiempo del juego. Dios quiera que sigamos creciendo y acompañen momentos de suerte”. Los azulgranas se sienten “cómodos” fuera de casa, pero “la solución es ser fuertes en casa. Vamos creciendo y los tiempos corren rápido. Con humildad y trabajo vamos a lucharlo”.