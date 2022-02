La hoja de ruta de la SD Huesca para ganar en Oviedo: “Ser fuertes e inteligentes”

Por reiterado, el deseo de la SD Huesca de enlazar dos victorias consecutivas no pierde vigencia. La única fórmula que puede aproximar a los azulgranas a la zona alta es la de encadenar resultados positivos. Si se gana en El Alcoraz, como fue el caso, repetir fuera; si se conquista una plaza a domicilio, repetir a la semana siguiente en casa. Y así sucesivamente. El equipo de Xisco Muñoz no se quiere obsesionar con la clasificación ni las distancias. Se enfoca en la visita de este domingo al Real Oviedo (16.00, Vamos) en un Tartiere donde solo ha ganado un equipo, el Burgos, en lo que va de curso.

La hoja de ruta dicta un escenario en el que el Huesca quiere prolongar la lucidez y acierto de la segunda mitad con el Mirandés y contrarrestar las virtudes de los carbayones, un equipo que emplea “balones largos y segundas jugadas”, ha analizado este jueves el central Ignasi Miquel, al que las bajas de Pulido y Florian Miguel dan un lugar seguro en el once. Y ha añadido que se trata de “no dejarles que se sientan cómodos y ser muy fuertes e inteligentes. Ser férreos, intentar ofrecer lo que estamos trabajando para hacer daño”.

Los azulgranas han completado este jueves en El Alcoraz el penúltimo entrenamiento en la capital, pues el sábado a primera hora partirán y entrenarán en suelo asturiano. Xisco no podrá contar con el lesionado Pulido ni con el sancionado Florian Miguel, y volverá Andrei Ratiu tras cumplir un encuentro de castigo. Sigue sin trabajar con el grupo por el castigo disciplinario Kelechi Nwakali y sí lo hacen los jugadores del Huesca B Manu Rico y Pol Prats, que podrían tener cabida en la convocatoria si el balear desea completas las 23 plazas.

Los azulgranas se entrenan aún bajo el influjo del último triunfo y de esa necesaria comunión con los aficionados, que “se han dado cuenta de que damos todo pese a que los resultados no han acompañado. Seguimos con esa mentalidad porque queda un mundo y no cabe confiarse. Quedan partidos muy complicados”, ha añadido Miquel, que ha valorado que “el Oviedo hace las cosas bien y está cerca del play off. Nos va a exigir y tiene gente arriba que nos obliga a estar concentrados. Vamos a ir a ganar”.

Aguarda a la SD Huesca un “estadio bonito” con un rival “directo” y un ambiente “fabuloso. El equipo sabe que es difícil pero la mentalidad es ganadora. Lo bueno del fútbol es que siempre hay otra oportunidad, es un rival difícil al que si ganas te permite dar el paso de lograr lo que perseguimos. Se van a dar muchos partidos así porque todos pelean por algo. Somos muchos equipos en la zona media y ganando ayuda a sacar la cabeza”. Pese a las ausencias, los azulgranas tienen “plantilla de sobras” para intentarlo y neutralizar al mayor peligro ovetense, un Borja Bastón que ha marcado 13 goles en 24 partidos.