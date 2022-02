La SD Huesca no contempla la salida de Gaich a Argentina

A pesar de que en las principales ligas europeas el mercado de fichajes ya cerró la semana pasada, en otros lugares del mundo aún es posible realizar transacciones. Tal es el caso de Argentina, donde la persiana no baja hasta el jueves y desde donde en los últimos días ha crecido el interés por Adolfo Gaich. Varios son los conjuntos que se han interesado por la situación del delantero y en especial el Independiente y el San Lorenzo. Sin embargo, en la SD Huesca no se contempla un posible adiós. En el club se afirma que el ariete de 22 años, a pesar de que no juega desde la derrota con el Girona en el inicio de 2022, está rindiendo a muy buen nivel en los entrenamientos y se confía en que pueda tener un papel relevante hasta el desenlace de la temporada, cuando finalizará la cesión que le trajo desde el CSKA.

A lo largo del pasado mes, el Huesca sí que dio permiso al delantero para regresar al San Lorenzo, club en el que dio el salto a la élite y con el que los oscenses mantienen buenas relaciones. De todos modos, esa posibilidad decayó en el momento en el que concluyó el periodo de inscripción de fichajes.

El rendimiento de Gaich no ha sido el esperado. Lleva disputados 19 encuentros, ocho de ellos como titular y ninguno de forma completa, en los que solo ha marcado un gol, en la victoria con el Valladolid (3-2). Se incorporó con la liga ya en marcha y tras haber participado con Argentina en los Juegos Olímpicos, lo que hizo que le costase coger la forma. Xisco lo incluyó en la alineación en cinco de los últimos seis partidos de 2021, no consiguió convencerle y ahora tiene por delante a Escriche y Poveda.

Tras despuntar en el San Lorenzo y en las categorías inferiores de la albiceleste -ha debutado con la absoluta-, en 2020 fichó por el CSKA a cambio de 8,5 millones. Desde entonces, además de en el Huesca, también ha jugado a préstamo en el Benevento italiano.

Ahora, para que volviese a su país sería necesario el acuerdo de cuatro partes, el CSKA, el Huesca, el jugador y su nuevo destino.

El equipo comienza a preparar la visita al Oviedo

La SD Huesca volverá el miércoles al trabajo después de guardar descanso este martes para comenzar a preparar el encuentro del próximo domingo con el Oviedo (16.00). En el Carlos Tartiere no estarán Miguel, sancionado por acumulación de amarillas, y Pulido, que sufre una microrrotura en el gemelo. La lesión se la produjo en el 4-0 ante el Mirandés y le obligará a ser baja durante varias semanas. Hasta la visita al Oviedo, el cuerpo técnico ha programado cuatro sesiones de trabajo. En el aire continúa la situación de Kelechi Nwakali, que aún no ha vuelto a trabajar con sus compañeros desde su regreso con retraso de la Copa de África.