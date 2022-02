La visita del Mirandés, el momento del paso adelante de la SD Huesca

Un punto y aparte en la temporada. La SD Huesca afronta la visita del Mirandés como un nuevo comienzo. Superado el complicado mes de enero con un balance de una victoria y tres derrotas frente a conjuntos de la zona alta que les ha alejado del ‘play off’, los azulgranas han marcado en rojo el compromiso de esta tarde en El Alcoraz (18.15) conscientes de lo complicado de la situación. Quieren que sea el final de la irregular trayectoria anterior, la de los 25 puntos perdidos como locales y que ha provocado que en estos momentos la racha abierta sea de dos derrotas consecutivas, y el comienzo de una nueva etapa en cuanto al juego y los resultados. Nada se da por perdido, pero antes de pensar en las metas de final del curso, para crecer el equipo se quiere centrar en los más inmediato. Pulido, el capitán, ni siquiera mencionó esta semana el manido partido a partido, habló del día a día.

No en vano, y conviene no olvidarlo, la zona baja de la tabla está más cerca que la alta. El colchón con el descenso es de seis puntos, grosor idéntico que el que tiene el Mirandés. De ahí que la victoria sea obligada, evitaría sustos y agobios.

La intención expresada por Xisco Muñoz es la de que asumir en lo venidero una actitud proactiva. Es decir, que el Huesca deje de estar a la expectativa en los partidos y en cambio se haga con la iniciativa. El balear ve preparados a sus hombres para ese cambio de papel y está convencido de que un buen partido acompañado de un buen marcador es lo que necesitan para encadenar esa racha de victorias que se le resiste y que en sus anteriores destinos, el Dinamo Tblisi georgiano y el Watford inglés, le llevó al éxito.

El del Mirandés será su 14º compromiso en el Huesca. En los trece anteriores ha cosechado cuatro derrotas, seis empates y tres victorias. La primera de ellas, precisamente, fue en la visita a Anduva, un 0-1 en el que también se quiso encontrar un punto de inflexión, pero en el que la reacción se quedó a medias. Se acumularon seis partidos sin perder, pero con cuatro tablas que dejaron la promoción de ascenso al final del 2021 y de la primera vuelta a cuatro puntos.

Para poder armar ese Huesca más valiente que propugna, Xisco por primera vez va a tener disponibles a los cinco refuerzos llegados en el mercado de invierno -ya cerrado el lunes pasado- después de que en el último tropiezo ante el Eibar (2-1) Gerard Valentín cumpliese el partido de sanción por acumulación de amarillas con el que se incorporó desde el Lugo.

El catalán apunta a debutar como titular en el lateral derecho toda vez que ahora el que no está disponible, igualmente por cumplir ciclo, es Ratiu. Dentro de un dibujo táctico que podría incluir tres centrales con dos carrileros o una defensa de cuatro -la primera es la posibilidad por la que viene abogando Xisco desde el parón de Navidad y la segunda la que públicamente ha manifestado que es su favorita-, Pablo Martínez, Timor y Poveda también tendrían un sitio en el once. El único de los nuevos cuya presencia de inicio es más dudosa y estará condicionada en función de su estado de forma es Lago Junior. La alternativa sería Mateu, señalado en Ipurua por el técnico que le afeó el no haber cubierto bien los centros de Tejero que acabaron en el doblete de Stoichkov con el que remontaron los armeros.

Además de la de Ratiu, la otra ausencia será la de Nwakali, cuyo futuro en el club es incierto. El nigeriano, después de regresar con retraso de la Copa de África, no se está ejercitando con el grupo.

El Mirandés, que se ha reforzado con seis caras nuevas, en sus dos últimos envites ha firmado un 0-0 con el Alcorcón y celebrado un 3-0 con el Málaga. Ha marcado mucho, 34 goles, pero también ha concedido demasiado, 36 dianas.

SD Huesca-CD Mirandés

SD Huesca: Andrés; Valentín, Pulido, Miquel, Miguel; Pablo Martínez, Timor, Seoane; Joaquín, Lago Junior; y Poveda.

CD Mirandés: Lizoaín; Carreira, Anderson, Odei, Garrido, Inmanol García; Álex López, Meseguer; Hassan, Camello y Brugué.

Árbitro: Gálvez Rascón (Comité Madrileño)

Hora: 18.15.