Kelechi Nwakali, al margen de los entrenamientos de la SD Huesca

El protagonista en el entrenamiento de este jueves en la SD Huesca era, o debía ser, Kelechi Nwakali después de su regreso a España y de dar explicaciones al club azulgrana por un retraso injustificado. El centrocampista nigeriano no ha pisado el césped del IES Pirámide junto a sus compañeros y se ha quedado al margen, lo que define su situación actual. Mientras la entidad toma una decisión sobre su futuro, y no se descarta ninguna vía, el africano no trabajará junto a sus todavía compañeros. El abanico de posibilidades es amplio y abarca desde el indulto hasta la rescisión de su contrato, que expira el próximo 30 de junio.

Nwakali estaba citado el miércoles por la tarde en El Alcoraz para dar explicaciones de por qué había demorado su vuelta tras la Copa Africana de Fútbol y sin facilitar un motivo sólido. Sin coartada. Una vez atendidos sus razonamientos, se sometió al código disciplinario interno con la consiguiente multa que se ha trasladado también a su papel dentro del equipo de Xisco Muñoz. En este contexto, su concurso este domingo en el encuentro frente al Mirandés en El Alcoraz (18.15, Movistar LaLiga) es improbable. El pasado lunes se

Su actitud ha causado malestar entre sus compañeros. De manera elegante el capitán de la SD Huesca, Jorge Pulido, indicó el martes que quiere “gente comprometida con el club y los compañeros, espero que de una buena explicación porque los que trabajamos aquí día a día nos la merecemos”. Y el jueves durante la rueda de prensa de balance del mercado invernal el director deportivo, Rubén García, aludió a que “está en su cabeza estar aquí, aportar y ser profesional” y a que “estaríamos encantados de que la situación de la vuelta”. El resto de futbolistas se ha entrenado con normalidad este jueves, incluido un Andrei Ratiu que causará baja por sanción.

Antes de la sesión, el central Pablo Insua se ha referido a la situación general y a la marcha de los azulgranas, centrados ya en reconciliarse con un Alcoraz del que han volado 25 puntos en lo que va de temporada y no ganan desde hace dos meses, el 3 de diciembre al Real Valladolid. “Estamos a tope de mentalidad positiva, vamos a hacer un grandísimo partido con el Mirandés, que es lo que necesitamos”, ha asegurado un jugador consciente de que “en casa tenemos que mejorar mucho y hacer del Alcoraz ese fortín de otros años atrás. No hay mucha excusa para los resultados que estamos teniendo pero hemos de cambiarlos desde ya”.

Tras la derrota con el Eibar sigue habiendo autocrítica entre los futbolistas, aunque Insua ha reivindicado que “el equipo está siendo muy sólido esta temporada y ha encajado pocos goles. Defendemos bien los centros laterales y tendremos que estar más concentrados, no hay que encender la alarma por todo esto”. El gallego vuelve a gozar de continuidad después de haber superado dos graves lesiones; Xisco le ha dado una plaza en el once en las tres últimas jornadas y es “la mayor felicidad del jugador, competir y ayudar al equipo. Cada día voy físicamente mejor, con partidos mejores y peores”. La derrota de Ipurua ha de servir “para aprender de cara al futuro”.

La cita con el Mirandés pondrá a prueba a un Huesca que “viene de momentos buenos, lo que hay que hacer es mantenerlos los 90 minutos. Tenemos que estar tranquilos, confiados y tener personalidad en casa, por momentos nos volvemos inseguros y tenemos dudas”. Insua apunta que más allá de la clasificación hay que centrarse “en cada partido y en sumar puntos. Nos equivocamos si nos entran prisas por entrar entre los seis primeros o miedo por vernos abajo. Tenemos que estar tranquilos y ser súper competitivos, de El Alcoraz no se nos puede escapar nadie vivo”. Dentro de la igualdad reinante, “hay que dar un paso adelante y sumar de tres en tres”.