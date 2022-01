Xisco Muñoz: "Así no podemos estar arriba"

Muy enfadado, airado, compareció Xisco Muñoz tras la derrota con el Eibar (2-1), tercera en cuatro partidos de un mes de enero negro en lo deportivo. El análisis del técnico de la SD Huesca fue de lo general a lo particular, hasta personalizar en Marc Mateu las causas del 2-1 en Ipurua. No concebía que los azulgranas, tras adelantarse en el marcador, "luego les dejasen centrar, que es lo que querían, Han buscado soluciones en el banquillo y las nuestras no han salido como queríamos", analizó antes de concluir que se ha de "trabajar para que no suceda más".

Explicó Xisco el movimiento con Mateu, que suplió a un agotado Florian Miguel en el 72: "La solución era sacar un hombre fresco para que Tejero no centrase y no ha ocurrido. Estamos dormidos en una falta y si das ventajas a jugadores de nivel aprovechan estas situaciones. El Eibar tiene un porcentaje de centros y llegadas elevado". Le duele este desenlace "porque no acertamos con estas situaciones. Es la primera derrota fuera desde que llegó pero el éxito está en la constancia y no lo somos. Desde la autocrítica se ha de ofrecer lo mejor, que cada uno sea consciente de lo que ha de sumar más".

El cambio de Marc por Enzo Lombardo tras los dos tantos de Stoichkov no se debió a nada físico, "estaba siendo desbordado por Tejero y no iba a consentir que llegara un tercer gol", expresó con dureza. Añadió que "no nos gusta perder, son dos derrotas seguidas por primera vez y ha sido por detalles, por eso me jode. Estamos donde estamos porque es la capacidad que tenemos. A partir de ahí, a remar. Quizá es fallo mío el cambio", pensaba.

Con el corazón en la mano, Xisco Muñoz consideraba que "si seguimos así no podemos estar arriba, no vamos a vender humo. Soy el primero que debe mejorar pero lo tenemos que hacer todos. Era un partido muy serio y sabíamos lo que nos íbamos encontrar. Me fastidia porque hay gente que trabaja muy fuerte y nos vamos a casa de vacío". En un momento de cambio, los azulgranas no pudieron recortar diferencias con el Girona, que cayó con el Amorebieta.

Insistía el preparador del Huesca en que "no es la primera vez que nos pasa, el gol llega de un despiste y no de un esfuerzo del rival. Contra el Eibar no lo puedes dejar. No estoy enfadado, creo que es momento de dar un paso adelante todos o será una situación jodida", lamentó cuando se le preguntaba por el objetivo más realista de alcanzar los 50 puntos: "Para estar arriba hay que sostener estas situaciones. Estamos capacitados para pensar en el siguiente partido con el Mirandés", zanjó el entrenador, que añadió que "tenemos que ser constantes y valientes los 90 minutos. Estas desconexiones nos han costado más puntos".