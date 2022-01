La SD Huesca se desplaza a Éibar con 22 jugadores y sin Isidro Pitta

La SD Huesca viaja a Eibar para medirse este sábado al líder en Ipurua (18.15, #Vamos) tras una semana en la que la actualidad ha basculado entre la preparación del choque y, sobre todo, el mercado de fichajes. Un difícil equilibrio que el técnico Xisco Muñoz ha mantenido de puertas adentro. En este sentido, la convocatoria de 22 futbolistas es elocuente: no viaja Isidro Pitta, cuya salida cedido es inminente, y tampoco el recién llegado Gerard Valentín, que no puede jugar por las cinco amarillas que arrastra de Lugo pero sí ha viajado con sus nuevos compañeros tras entrenarse este viernes en solitario. Todavía se espera a Kelechi Nwakali de regreso de Nigeria.

El entrenador cuenta con el delantero Darío Poveda y también ha incluido en la citación a otros dos futbolistas que pueden salir con el plazo límite de la medianoche del lunes: Adolfo Gaich y Enzo Lombardo. “Es una semana diferente pero tenemos el foco en un partido muy importante contra un grandioso rival que nos obligará a rendir en todos los órdenes", ha sintetizado un Xisco que alaba al Eibar. Cuenta con una plantilla “muy completa y trabajada que conoce la categoría, marca con media ocasión, domina muchos registros y tendremos que estar muy atentos y hacer un buen partido para sacar puntos”.

Para Xisco Muñoz, el 1-2 con la Ponferradina no supuso una “derrota dolorosa, fue peor el empate con el Alcorcón. Por valentía, sensación de equipo, me gustó el partido. Le dimos estabilidad a la situación y ya no vale. Hay que ir a por los partidos y se dice que correr riesgos puede perjudicar pero hay que sacar ese convencimiento para en momentos de partido golpear mucho más fuerte”, sostiene como filosofía de ahora en adelante.

La receta con que neutralizar al primer clasificado pasa por estar “serios en atención, un poco más valientes y trabajar arriba. Ir ganando metros siendo capaces de enlazar y tener más pegada en el último tramo. Los dos equipos tendremos ocasiones y hay que tener acierto y ser sólidos en nuestra área”. Desde el encuentro en Ipurua, “los detalles van a marcar mucho si hacemos los partidos mucho más abiertos. Con las incorporaciones tenemos más registros para seguir creciendo y ser constantes en la victoria”.

Xisco ha insistido en “felicitar al club” por el trabajo en este mercado invernal de fichajes, pues “todo el mundo lo valora y hemos incorporado jugadores de nivel. No es un mercado fácil. Tenemos más jugadores y registros. Es un grupo completo y hay que adaptarlos lo más rápido posible”. Esta “contento” y quiere “empezar a funcionar” y que “todos demos un poquito más”. El preparador azulgrana ha agradecido a los aficionados su apoyo el pasado fin de semana e insistido en que las llegadas “nos van a llevar a otra forma de jugar y de golpear para que los goles lleguen lo antes posible”.

Será esta SD Huesca un equipo “capacitado para jugar diferentes sistemas” y Xisco mantiene que los encuentros ante Girona, Cartagena y Ponferradina, todos ellos en el mes de enero, han sido los “más completos” de su andadura. El balear ha confirmado que habrá más salidas “para que haya entradas y también por el equilibrio económico” y deseado “lo mejor” a Julio Buffarini. Respecto a Nwakali, confía en que “regrese lo antes posible”.

La convocatoria de 22 jugadores

Porteros: Andrés Fernández y Miguel San Román.

Defensas: Pulido, Andrei Ratiu, Florian Miguel, Pablo Insua e Ignasi Miquel.

Centrocampistas: Marc Mateu, Timor, Ferreiro, Seoane, Juan Carlos, Lago Junior, Mosquera, Mikel Rico, Enzo Lombardo, Joaquín Muñoz, Cristian Salvador y Pablo Martínez.

Delanteros: Escriche, Poveda y Gaich.