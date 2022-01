La escalada de la SD Huesca en la tabla deberá comenzar ante el líder

El grado de dificultad para la SD Huesca aumenta un punto más la próxima jornada. Tras guardar descanso este martes, la plantilla azulgrana comenzará el miércoles a preparar el cruce del sábado en Ipurúa con el Eibar (18.15), flamante nuevo líder de la clasificación después de que el lunes adelantase al Almería ganándole 0-2. El duelo será la devolución de la visita que los armeros realizaron a los oscenses en el estreno del curso el 13 de agosto y, aunque nominalmente los dos equipos que se van a enfrentar son los mismos, lo cierto es que ambos han cambiado mucho desde aquel 2-0 .

Los de Gaizka Garitano, que entonces dieron muestras de ser un grupo todavía por hacer, se han convertido en el bloque sólido que sobre el papel se les presuponía, un equipo que, aunque volvió a caer la semana siguiente con la Ponferradina (0-1), ya solo ha vuelto a quedarse sin puntuar en otras dos ocasiones.

El Huesca ha vivido una trayectoria opuesta. Llegó al primer puesto de la tabla gracias a otro 2-0 en la siguiente jornada con el Cartagena y a partir de ahí, con el relevo de Xisco por Ambriz incluido por el camino, no ha vuelto a ser capaz de engarzar varios marcadores positivos lo que le ha llevado a su situación actual, 15º a ocho puntos del ‘play off’ después de la derrota por 1-2 del domingo con la Ponferradina, quinto clasificado.

Es la tercera ocasión que ocupa esa posición, la más retrasada de la cabeza de carrera hasta la fecha. La anterior fue en el inicio de 2022 a raíz del 0-1 con el Girona y la primera en la jornada 15. Entonces el 0-2 con el Leganés también alejó la promoción de ascenso a ocho puntos, la mayor distancia a la que se han visto los oscenses.

Nombres como Soitchkov, que acumula once goles, o Edu Exposito, autor de siete dianas y cuatro asistencias, son los que Xisco y los suyos van a tener que estudiar cómo frenar en los tres entrenamientos previos previstos. En ellos, el técnico balear tendrá que ahondar en el cambio de paradigma propuesto en la segunda parte frente a los bercianos y al que anunció que quiere dar continuidad. Se pasó de ser un equipo que espera al rival a otro que va directamente a por el partido. Como dijo, ya no le valen los empates. El margen para el error es escaso.

El análisis de los números del Eibar inciden en las deficiencias que arrastra el Huesca. Los oscenses han encajado cuatro goles menos que los guipuzcoanos (23 por 27) y solo han sumado cuatro puntos menos a domicilio (16 por 20). Sin embargo, los de Mendilibar han conseguido nueve dianas más (37 por 26) y en casa únicamente han dejado escapar siete puntos. La sangría de los oscenses en este apartado es de 25.

Si no hay contratiempos, toda la plantilla debería estar disponible. La única duda es la de Kelechi Nwakali. El medio ya ha concluido su participación en la Copa de África después de que el domingo Nigeria cayese eliminada en los octavos de final ante Túnez. Debe regresar, pasar unos test y valorar si está en condiciones de jugar.