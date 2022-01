Xisco: "Había que asumir riesgos y jugando así vamos a ganar más que perder"

Entiende Xisco Muñoz que el desenlace del partido con la Ponferradina fue consecuencia de la misma necesidad de victorias. Que no fue temeridad sino ambición y que la moneda dictó cruz. El técnico de la SD Huesca justificó tras el 1-2 la gestión del tramo final en un bloque al que solo le vale acumular victorias y acabó perdiendo. Pudo terminar la jornada a cinco puntos de los bercianos y lo hace a once. En esta dinámica, cree que los suyos hicieron un "buen partido", que el mejor del rival fue el portero y que se tiene "mucha fuerza" para seguir.

El balear vio un choque "muy intenso para el que no estábamos capacitados hace un mes y medio. Han tirado dos veces pero no va a pasar siempre. El que arriesga casi siempre gana y vamos a seguir jugando así", valoró.

Entendía Xisco que "si ganamos es valentía y si perdemos, una locura. Hay que ir adelante, salir de la zona de confort. Si lo necesitamos tiraremos más. Me siento con la fuerza del primer día y me gusta ver al equipo así. Este es mi Huesca, el que va de verdad. Llegaba un equipo que lleva seis meses en ‘play off’ y nos tendríamos que haber llevado los tres puntos".

Xisco felicitó a los suyos al final del encuentro: "Si queremos sumar de tres en tres había que asumir riesgos o estaríamos con el punto de siempre. Se hizo un buen partido en Cartagena y se ha hecho ahora. Hay que ajustar. Si jugamos así vamos a ganar más partidos de los que vamos a perder".

El preparador azulgrana detecta todavía lagunas en los suyos, a los que no ve aún "capacitados para emparejarnos hombre con hombre, y como no robamos y no nos imponemos en los duelos tenemos problemas. Nos ganan la espalda. Es el camino a seguir para llegar a sumar de tres en tres, empujarlo adelante en estas situaciones".

También estaba "contento con los nuevos y con todos. Podría haber hecho otros cambios, pero hay que meterles en dinámica y creo que van a ser importantes. Como todos lo son". El de este domingo fue "un partido muy bonito y lo que veníamos buscando. Se lo llevan ellos pero estoy convencido de que si seguimos así caerá de nuestro lado. Se ha visto un Huesca que de verdad quería y no ha bajado los brazos. La ansiedad por ganar la vamos a tener, no hay margen de error".