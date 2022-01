Hugo Anglada, defensa de la SD Huesca, convocado por España sub-18

Hugo Anglada participará en la concentración que la selección española sub-18 va a llevar a cabo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas la próxima semana. El central de la SD Huesca, natural de Almudévar, ha entrado finalmente en la citación de 25 jugadores dispuesta por el técnico Pablo Amo en sustitución de Stefan Bajcetic, perla gallega de ascendencia serbia que actualmente milita en el Liverpool. La serie de entrenamientos se desarrollarán entre la tarde del 24 y el 26 de enero.

La de Anglada no ha sido la única llamada de última hora. Respecto a la convocatoria original, en un primero momento Diego Piñeiro (Real Madrid) y Manu Bueno (Sevilla) tuvieron que suplir a los barcelonistas Ander Astrálaga y Aleix Garrido, mientras que con el altoaragonés también se han sumado Rafael Obrador (Real Madrid) e Iván San José (Valladolid) en el lugar de Jan Oliveras (Roma) y Roger Martínez (Espanyol).

La convocatoria es un paso más en la carrera de Anglada, que a pesar de estar aún en edad juvenil, tiene 17 años, se ha convertido en un fijo en el Huesca B con 14 partidos jugados en 2ª RFEF, todos ellos como titular. Además, es un habitual en los entrenamientos del primer equipo, con el que ha ido ya convocado en cuatro ocasiones; las dos últimas en los dos últimos partidos de los de Xisco, la derrota con el Girona (0-1) y la victoria con el Cartagena (0-3).

El pasado verano, después de haber debutado con el filial en el ‘play off’ de ascenso y de haber destacado en el juvenil en División de Honor, el club le renovó con un contrato profesional hasta 2025. El actual es su quinto año dentro de la estructura azulgrana. Además, completó la pretemporada con el primer equipo e incluso tuvo minutos en los amistosos.