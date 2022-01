Pablo Martínez llega a la SD Huesca convencido de que puede "estar arriba"

La semana de presentaciones en la SD Huesca ha continuado este jueves con la puesta de largo ante los medios de comunicación de Pablo Martínez, centrocampista de 23 años que llega cedido por el Levante hasta el final de esta temporada bendecido por exjugadores como Pedro López y después de haber sido "la novia más deseada del mercado de enero", en palabras del consejero delegado del club, Manolo Torres. Abundando en las palabras pronunciadas por Lago Junior el día anterior, el madrileño espera aportar su granito de arena para llevar al equipo de Xisco Muñoz hacia la zona noble desde este domingo en la visita de la Ponferradina a El Alcoraz (18.15, Movistar LaLiga).

Torres agradeció al futbolista, que llevará el número 16 a la espalda, "su decidida apuesta" y la "confianza en ayudar a hacer crecer este proyecto. Sus números y actuaciones hablan por sí solas" en un jugador que comenzó la temporada con muchos minutos en Primera División y la pasada brilló con luz propia durante su cesión en el Mirandés. Ahora suma al propósito de seguir formándose como futbolista y ser decisivo en su nuevo destino el de ayudar al Huesca a regresar a la máxima categoría.

El pivote corroboró que "el interés de otros clubes existía, ellos me mostraron interés y un proyecto interesante desde el minuto uno, lo que me llevó a tomar la decisión. Hemos visto sus ascensos en los últimos años y por qué no volver con el Huesca a lo más alto". También recibió el consejo de futbolistas con pasado azulgrana como Gonzalo Melero o Jorge Miramón, ahora en el Levante, pero fue sobre todo Pedro López quien le habló de "un sitio espectacular y de que era la mejor decisión para mí".

Pablo Martínez se define como "un jugador físico para llegar arriba y regresar abajo, un box to box, y hago de enlace con los delanteros". Intentará dar "lo mejor de mí" y llega a El Alcoraz "con la mentalidad de dar el 100%, el año pasado también hubo una cesión y salí reforzado. Se puede repetir", en alusión a su paso por el Mirandés, donde jugó 38 partidos del campeonato regular. En el Levante había acumulado 13 apariciones en esta temporada.

El madrileño suscribe las palabras de Lago Junior, presentado el miércoles, sobre la importancia del momento actual con la llegada de nuevos complementos al conjunto de Xisco Muñoz: "Es momento de dar un paso adelante y esta es una competición muy larga que puede cambiar. Podemos estar arriba perfectamente". En el marco de su cesión al Huesca no encuentra un paso atrás en su carrera, sino que "es un camino que hay que seguir; no es un paso atrás, todo lo contrario. Quiero volver a tener confianza y seguir creciendo. Es un impulso" para una pieza que regresará al Levante el próximo verano porque el préstamo no incluye opción de compra para un centrocampista al que le gusta "jugar en el doble pivote, de 8, que es donde mejor me encuentro".

De la Segunda División sabe que es "un camino en el que los más constantes llegan. Hay que mantener una línea de trabajo y veo el equipo capacitado para meternos en el ‘play off'". Pablo Martínez habló de una "final en casa" frente a la Ponferradina mientras el club mantiene varios frentes de negociación abiertos. El del centrocampista David Timor, que se ha desvinculado del Getafe, es uno de los prioritarios, y también se han puesto los ojos en otro medio, Iván Martín, cedido por el Villarreal al Alavés y sin minutos en Vitoria.