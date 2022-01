La SD Huesca comienza a preparar la visita de la Ponferradina

Tras dos días de descanso, la SD Huesca regresa el martes al trabajo para empezar a preparar el duelo con la Ponferradina. Los azulgranas están citados en el Pirámide a las 11.30 para completar un entrenamiento en el que podría estar de vuelta Andrés Fernández, baja durante la semana pasada en la que se potenció la parcela física. También habrá que comprobar la evolución de Lago Junior y Andrei Ratiu que el sábado se limitaron a ejercitarse en el gimnasio. Hasta el domingo, el cuerpo técnico ha programado otros cuatro entrenamientos, todos en el Pirámide salvo el del jueves, que servirá de ensayo general en El Alcoraz.

Después de el rosario de ausencias que trajo consigo la vuelta de las vacaciones de Navidad y que hizo que ante el Girona causasen baja Ratiu, Seoane, Joaquín y Escriche, y frente al Cartagena, Pulido, Mikel Rico, Mosquera y Gaich, además de Lago Junior, que por diferentes motivos no pudo estar presente en ninguno de los dos partidos, ahora se cruzan los dedos para que la covid no cause contratiempos. El que seguro que no estará disponible es Nwakali, que sigue con Nigeria en la Copa de África.

Pablo Martínez podría tener sus primeros minutos como azulgrana frente a la Ponferradina. El centrocampista cedido por el Levante hasta el final del curso se ejercitó el sábado pasado con los que son sus nuevos compañeros causando una muy buena impresión a Xisco. En principio, el jugador se encuentra en perfectas condiciones para jugar aunque en las últimas jornadas con los granotas no hubiese tenido demasiadas opciones de jugar.

El 0-3 con el que los oscenses derrotaron al Cartagena en su último partido, podría invitar al técnico balear a introducir pocas variaciones en el once a pesar del regreso de piezas que venían siendo fijas como Pulido y Mosquera. El que parece seguro que volverá a estar entre los once elegidos es Escriche, autor de un doblete en Cartagonova.