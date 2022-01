Dos semanas para que la SD Huesca sume efectivos

Aunque en un principio estaba previsto que el equipo entrenase ayer, la victoria ante el Cartagena (0-3) trajo como premio para los jugadores dos días de descanso. La SD Huesca no volverá al trabajo hasta mañana y lo hará para afrontar una semana en la que no tendrá que competir al no haber jornada de liga y estar eliminada en la Copa. Su siguiente compromiso será ya la visita de la Ponferradina a El Alcoraz fijada para el 23 de enero, domingo, a las 18.15. Por delante, tiempo para que al vestuario azulgrana se sumen efectivos, ya sea mediante la recuperación de piezas que causaron baja el sábado o con la llegada de nuevos refuerzos.

En cuanto a lo primero, algo que con la proliferación de la covid se ha convertido en complicado de controlar, en Cartagonova, donde tampoco estuvo presente Xisco, precisamente por dar positivo, no se pudieron vestir de corto Gaich, Mosquera, Pulido, Mikel Rico y el que hasta la fecha es la única incorporación en el mercado de invierno, Lago Junior. Varios de ellos podrían estar ya de vuelta mañana para reintegrarse a la dinámica del grupo.

Tampoco estuvo disponible Kelechi Nwakali, que mañana debutará contra Egipto en la Copa de África. Si a su selección, Nigeria, le fuese mal y no lograse superar la fase de grupos podría estar de vuelta para enfrentarse a los de Bierzo. La liguilla concluye el 19 de enero.

Los fichajes que se buscan siguen siendo cuatro, otro extremo más al margen de Lago Junior, un central, un delantero y un centrocampista. Los nombres que se están relacionando con los azulgranas son muchos. Aleix Febas fue una opción muy real, pero ha acabado por decidirse por el Málaga y el último en saltar a la palestra ha sido otro medio, Pablo Martínez, que no está contando con protagonismo en el Levante y que cuenta con buen cartel en Segunda División tras su último buen curso en el Mirandés. También ha sido asociado al Málaga, el Tenerife, el Leganés y el Cartagena.

El Huesca cuenta en la actualidad con 22 fichas por lo que para acometer las cuatro incorporaciones que se pretenden tendría que haber al menos una baja. A este respecto, los próximos días también pueden ser decisivos. Enzo Lombardo, que solo ha empezado a tener minutos en la liga a raíz de las bajas sufridas tras el parón navideño, es uno de los que podría cambiar de destino en forma de cesión después de que el verano pasado firmase por tres temporadas. Para cuatro campañas desembarcó Pitta, que junto a Gaich, a préstamo por parte del CSKA, son otros dos jugadores que podrían cambiar de aires en el caso de que se consiga un punta más.