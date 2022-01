Ignasi Miquel: “La SD Huesca trabaja muy bien pero falta acierto ante el gol”

Xisco Muñoz trata de edificar su SD Huesca desde atrás. Los problemas con el gol son una evidencia que se trata de compensar a través de la solvencia defensiva. El problema con que se topan los azulgranas es que encajan menos goles pero estos cuestan más puntos. Un dilema que ha llevado al técnico balear a instaurar una zaga con tres centrales a la que Ignasi Miquel se acopló en el partido con el Girona tras cumplir un encuentro de suspensión en la última jornada del año pasado frente al Alcorcón. El catalán ha señalado antes del entrenamiento de este miércoles la falta de acierto goleador como gran debe que mejorar si se quiere seguir optando al ascenso.

Del último encuentro, el central analiza que “estamos haciendo cosas muy bien pero no está habiendo acierto para el gol, que es lo que marca los partidos”. Ha recordado que “ante el Alcorcón nos costó más generar al principio y hubo un arreón al final. Con el Girona hubo varias ocasiones para empatar e incluso para adelantarnos después. Ellos metieron un golazo y todo cambió pero estamos trabajando bien”. Al Huesca solo le queda “mejorar de cara a portería” y “seguir el trabajo colectivo. Somos muy solidarios en el campo y hay que seguir confiando porque tarde o temprano vamos a meter goles”.

El diagnóstico de Ignasi Miquel también toca las malas sensaciones en El Alcoraz, de las que son “totalmente conscientes”. “La gente vio lo que significó ganar al Valladolid. Tenemos ganas de rendir ante nuestra afición y el domingo pasado se vio. El equipo iba y quería pero a veces no llega. Con el trabajo que hacemos llegará”. Así, el partido de este sábado en Cartagena (16.00, Movistar LaLiga) adquiere el rango de “importante como todos”: “Es un rival de la zona alta, y si nos queremos enganchar al ‘play off’ tenemos que plantear el partido para ganarlo”.

El mes de enero debe servir para “coger sensaciones buenas” con unos rivales “de arriba” ante los que se quiere competir con la paulatina llegada de refuerzos. “De momento, los que estamos aquí somos los que tenemos que pelear por los puntos el sábado. Estoy completamente convencido de que el equipo saldrá a darlo todo” amparado asimismo en la seguridad defensiva que le mantiene invicto a domicilio desde la llegada del balear, con un saldo de un triunfo y tres empates. “Ya hace semanas que la solvencia atrás está. Estamos mejorando los números y el nuevo esquema es adaptarse a una cosa u otra y depende del entrenador, nosotros nos adaptamos a lo que sea”, ha añadido.

La SD Huesca tendrá enfrente en Cartagonova al incombustible Rubén Castro, que a los 40 años sigue haciendo goles -suma 12 en lo que va de curso- y dejó una huella indeleble en el club oscense tras su paso en la temporada 2008-09. Ignasi Miquel lo conoce bien: “Es muy complicado de defender, parece que no está, cae un balón en el área y está ahí para meterlo. Como no estemos concentrados, ellos saben que tienen un goleador tremendo”. En lo personal, el catalán se encuentra “cada vez con más confianza”, pero “con la sensación de que al no estar el equipo donde queremos siempre se puede dar un pasito más”.

Mikel Rico se une a la lista de ausencias

Los azulgranas se han entrenado este miércoles en el IES Pirámide y Mikel Rico se ha sumado a la lista de ausencias en la que ya figuraban Dani Escriche, Joaquín Muñoz, Pedro Mosquera y Lago Junior además de Kelechi Nwakali, concentrado con Nigeria para participar en la Copa África. Con estos mimbres, y sin saber a ciencia cierta Xisco Muñoz si podrá contar en Cartagena con los cinco, maneja una amplia nómina de jugadores del filial por si tienen que subirse al avión este viernes con rumbo a la Región de Murcia.