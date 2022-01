Ferreiro: “Necesitamos un cambio radical, jugamos con miedo a fallar”

El fútbol, como la vida, da segundas y hasta terceras oportunidades. Pero no hay que relajarse ni esperarlas sentado, porque el tren puede escaparse definitivamente y antes de hora. Es el planteamiento de uno de los veteranos y emblemas de la SD Huesca, David Ferreiro, que urge a la “autocrítica” y a la mejora inmediata para que el ‘play off’ no se aleje de manera irremediable. Los azulgranas han regresado al trabajo este martes descontentos tras la derrota ante el Girona (0-1) y sabedores de que otro tropiezo el sábado en Cartagena (16.00, Movistar LaLiga) añadiría dificultades a una empresa de por sí complicada.

Por todo ello, el gallego insta a rebelarse contra el momento de un equipo que sigue sin encontrarse en El Alcoraz, donde con Xisco Muñoz se han sumado seis puntos en otros tantos partidos, y se muestra más eficaz a domicilio, donde se mantienen invictos con otros seis puntos recolectados de 12 posibles. Ferreiro se sumó el domingo a la causa después de una ausencia de cuatro jornadas provocada por una pubalgia que felizmente va dejando atrás y con el calor de unos aficionados que le echaban de menos. “Siempre es bonito regresar después de varias lesiones y el recibimiento que noté en la entrada fue muy bueno”, ha señalado antes del entrenamiento con el deseo de “ponerme al cien por cien y entrar en dinámica cuanto antes para ayudar al equipo”.

Y es que no hay tiempo que perder. El extremo ha cambiado rápidamente de tercio tras apuntar que aún le queda alguna molestia y debe tratarse con unos fisioterapeutas que le ayudan a “entrenar duro” en un contexto en el que el Huesca “debe ir a más”: “Estamos en una situación delicada y hay que ser conscientes de ello. Tenemos que dar ese paso adelante y no dejar la sensación de que cada equipo que acude a El Alcoraz se va a llevar los tres puntos. Hemos de hacernos fuertes, que vengan con miedo y recuperar la ilusión de la gente”.

Un objetivo, el de sumar de “tres en tres” para el que “esto es largo pero pasan los partidos. Necesitamos un cambio radical, desde el inicio ir a los partidos, estar intensos los 90 minutos, ser fuertes en nuestra casa porque no solo vale con puntuar fuera”. El diagnóstico como local también refresca los tiempos no tan pasados y que urge recobrar en los que “hemos disfrutado mucho y enchufado a la gente desde el inicio. Este año empezamos así, con dos victorias, y era el espejo en que nos teníamos que mirar. Ahora dejamos pasar muchísimos partidos sin ganar en El Alcoraz y eso pesa”. Para Ferreiro, “jugamos atenazados, no somos un equipo alegre, eso lo tenemos que recuperar cuanto antes y se consigue entrenando”.

Los de Xisco Muñoz acuden este sábado a Cartagonova para medirse a un rival que suma seis puntos más y al que no se quiere perder de vista. Con viejos conocidos como Shinji Okazaki, al que ha definido como “un crack como persona y jugador”. Ferreiro define el calendario más inmediato como “complicado” con los cruces ante Cartagena, Ponferradina y Eibar durante lo que queda de enero. “Si queremos tener alguna opción de estar cerca del ‘play off’ hay que ganar estos partidos. Desde el minuto uno enchufadísimos, hablarlo durante la semana y estar concienciados de la importancia de cada punto. Si queremos estar más cerca de ellos hay que ir a ganar en Cartagena”, para lo que se ha de “cambiar, ser valientes y no tener miedo a fallar, que es lo que nos está pesando en cada partido”.

Esa “autocrítica” debe ir acompañada del mayor rendimiento posible porque “nos está pesando jugar en casa y tiene que ser todo lo contrario. Donde tenemos que ser fuertes es en El Alcoraz, que es donde lo hemos sido otros años”. En su opinión, el Huesca adolece de “falta de confianza, hay miedo a fallar. Tenemos que ser ese equipo atrevido e intenso”. El extremo confía en que “cada uno dé un pasito más y y salga a muerte”. Ferreiro se quiere quitar “la espinita” de las lesiones para “ayudar y no esconderme”. La diferencia de siete puntos con el ‘play off’ obliga a “enlazar victorias para acercarnos. En Segunda ha pasado muchas veces, incluso el año del primer ascenso, hay que mirar eso para apretar las últimas jornadas a tope”.