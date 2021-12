La SD Huesca, a por cinco fichajes en el mercado de invierno

A Xisco Muñoz le gustaría tenerlos cuanto antes, pero sabe que no es algo precisamente sencillo. La SD Huesca, de la mano de su director deportivo, Rubén García, y teniendo en cuenta las indicaciones del técnico, viene trabajando desde tiempo atrás en la llegada de caras nuevas en el mercado de invierno, que se desarrollará entre el 3 y el 31 de enero. La primera vuelta se cerró el domingo con un 0-0 ante el Alcorcón, el colista, que dejó al equipo undécimo en la tabla a cuatro puntos del ‘play off’ y que confirmó que la plantilla actual tiene carencias que deben ser solventadas si se quiere aspirar al ascenso, el objetivo declarado al inicio del curso. Los azulgranas cuentan con cuatro fichas libres y sus intenciones son acometer entre tres y cinco incorporaciones. A excepción de la portería, se quieren reforzar todas las líneas. Se busca un central, dos jugadores de banda (dos extremos o un lateral zurdo y un extremo), un centrocampista, un extremo y un delantero.

Xisco, confiado en la labor que se viene realizando en los despachos y dispuesto a exprimir al máximo las posibilidades del grupo que dirige, advirtió de todos modos en la rueda de prensa posterior al cruce con los madrileños que buena parte de la suerte que se corra en la segunda vuelta dependerá de lo que pongan en sus manos. Le gustarían jugadores contrastados en la categoría, pero no se le escapa que el zoco de enero es complejo. Por lo pronto, ya han comenzado a sonar nombres. Vavro, por cuyo regreso se peleó durante todo el verano y que también se le sitúa en la órbita de otros conjuntos como el Valladolid, ya ha deslizado que le gustaría volver a vestir de azulgrana. Como escollo en la operación aparece el elevado salario del central eslovaco de la Lazio.

A este respecto, para poder acometer las llegadas, los azulgranas cuentan con opciones para ampliar el margen en su límite salarial. Confían en poder computar ingresos que no se estimaron en verano y, si bien se preferiría poder guardarlos para más adelante, dentro de la cuantía que le corresponde en el acuerdo de La Liga con el fondo CVC -31 millones de euros- unos cuatro aún los tiene disponibles para destinarlos a las fichas de los futbolistas. La tercera vía sería la salida de jugadores, aunque atendiendo a que la temporada es larga y a que situaciones como los positivos por covid pueden complicar las cosas, no será numerosa. El principal candidato es Lombardo, que podría ser cedido, y no es descartable uno de los tres delanteros; si llega otro más el reparto de minutos será complejo.

Xisco ha formado un Huesca muy complicado de derribar, pero que no consigue ganar. En las nueve jornadas transcurridas desde que sustituyó a Nacho Ambriz ha acumulado dos victorias, una derrota y seis empates. La racha es de seis sin perder.

El balear ha ordenado al equipo atrás y ha apostado por una forma de jugar más directa que su predecesor. Además, introduce modificaciones en función del rival y las circunstancias, pero siempre apoyándose en un bloque delimitado de jugadores, cuyas funciones van variando.

San Román, portero suplente, Lombardo e Insua, que ya está recuperado de su lesión de ligamentos en la rodilla derecha, no han tenido minutos en liga. La participación de Jua Carlos ha sido escasa y también la importancia de piezas como Escriche y Buffarini ha decaído. En las últimas cinco jornadas no se han agotado los cambios y ante el Alcorcón una de las tres sustituciones sirvió para que debutase el canterano Manu Rico.

En ese encuentro, sin Miquel, sancionado, Xisco prefirió que, antes que Insua, recambio natural, la pareja de Pulido fuese Miguel, el único lateral izquierdo, lo que hizo que su sitio lo ocupase Mateu. Por delante de él se situó Seoane, un medio que ya venía teniendo ese rol en las jornadas anteriores.

Estos ejemplos no son los únicos de futbolistas empleados fuera de su posición natural en funciones reservadas para los que deben venir. En el 1-1 con el Sporting en punta se colocó de inicio Joaquín, algo que ya había hecho antes durante la segunda parte de la visita al Almería (0-0). Para la delantera en pretemporada se hicieron dos apuestas fuertes con Gaich y Pitta, que por el momento no han funcionado. El argentino solo suma un gol y el paraguayo, dos, ambos en la victoria con la Real Sociedad B (0-2).

En el centro del campo, aunque Xisco ha establecido un esquema más o menos estable con tres jugadores por dentro y dos en banda que también tienden a dejar sitio para las subidas de los laterales, no acaba de encontrar una combinación que le de fluidez al ataque. Mosquera y Salvador se han estabilizado como la pareja que se sitúa por delante de la defensa y delante ha probado de enganche con el punta preferentemente a Seoane y Nwakali.