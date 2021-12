Xisco: “Es el momento de estar todos unidos y de ser positivos”

Xisco Muñoz afronta con ilusión y ambición la última semana con competición del año. El martes la SD Huesca recibe al Girona en la segunda ronda de la Copa del Rey (20.00) y el domingo cierra la primera vuelta también en El Alcoraz frente al Alcorcón (18.15). “Sería muy importante llegar a la mitad de la liga con esos puntos y pasar la eliminatoria”, afirmó este lunes en una comparecencia en la que hizo un doble llamamiento a la unidad. Por un lado la solicitó para empujar a su equipo en el doble compromiso como local y el otro dentro de la propia entidad. En relación con las declaraciones que el día anterior había realizado su homólogo en el filial, Dani Aso, quejándose de la política que se sigue con el segundo equipo, el balear expuso que “lo más importante es el club, tenemos que estar todos juntos para sumar y ser siempre positivos en nuestros mensajes”.

Su intención frente al Girona es, como ya hizo en la anterior ronda con el Cayón, dar oportunidades a los que menos juegan e incluso a los canteranos. “Es un partido en el que los que menos juegan pueden hacer méritos para estar contra el Alcorcón”, expuso. Respecto a los canteranos, observa también la cita como un test para poder calibrar su desempeño frente a un oponente de Segunda División: “Hay gente preparada, que lleva un mes trabajando con nosotros y que poco a poco van llegando donde queremos, mañana podemos ver si están listos para dar un paso más, algo que sería muy importante para ellos y para nosotros”.

Y más allá de dar oportunidades a todos los jugadores, las rotaciones también vienen forzadas por la necesidad de “refrescar gente”. “Algunos van un poco justos”, afirmó. A este respecto, el domingo Mosquera tan solo trabajó en el gimnasio, mientras que a Ferreiro y Juan Carlos no se les espera ya hasta después del parón navideño de la próxima semana.

Esos días de asueto Xisco no tiene claro cómo le vendrán a la plantilla en el aspecto físico. “Los jugadores están bien, pero, aunque están cerca, aún no han alcanzado el punto que queremos”, afirmó. Con la evolución táctica y mental, también está satisfecho. “Me gusta cuando a los equipos les cuesta ganarnos, hay que hacer más, pero todo tiene su tiempo y momento”, manifestó resaltando que tras el 1-1 del viernes ante el Sporting “seguimos por el buen camino”. De ese careo reconoció que en la primera parte no estuvieron bien y resaltó de la segunda “la pasión, la fuerza y el coraje”. El debe lo pone en que “tenemos que ser más constantes en el juego. “La dirección que llevamos es buena, pero no suficiente para el momento de la temporada en el que estamos”, fue exigente.

“La gente está con nosotros porque ofrecemos cosas y por eso debemos seguir en los partidos de casa entrando a nivel brutal”, señaló la actitud con la que los suyos deben iniciar el cruce con el Girona, un envite “bonito” porque “los dos equipos proponemos cosas”. De los de Míchel subrayó que “tienen jugadores por dentro muy dinámicos”. “Son un equipo serio, que va en crecimiento, con una plantilla amplia y que está trabajando muy bien”, avisó de los catalanes, a los que el Huesca en la liga superó a domicilio por 1-3 en un partido que no se decidió hasta el tramo final.