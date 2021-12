Xisco Muñoz: “Aún tenemos que crecer y ofrecer mucho más”

El técnico de la SD Huesca, Xisco Muñoz, considera el de este viernes ante el Sporting de Gijón en El Molinón un partido “muy importante para seguir creciendo, avanzando en registros, juego y ambición” ante un conjunto que no atraviesa un buen momento. “Es importante ir siendo sólidos y ofreciendo este registro ofensivo de las últimas semanas”, ha valorado el balear después del último entrenamiento, marcado por la lluvia y el frío como preparación para lo que les aguarda en la ciudad asturiana (21.00, Gol y Movistar LaLiga) y donde realizarán una sesión de entrenamiento el sábado por la mañana. Viajan 21 jugadores entre los que no están Ferreiro ni Juan Carlos por sus problemas físicos y tampoco el portero Miguel San Román, que no se encontraba bien y se ha quedado en casa por precaución. Le suple el canterano Tiago Martins.

El preparador azulgrana recela de un rival que ha encadenado dos empates y siete derrotas: “Son dinámicas, es un gran equipo y uno de los mejores estadios, con un ambiente de fútbol brutal. Hace siete semanas iba por delante de nosotros. Tiene un gran entrenador y buenos futbolistas”, lo que lleva a la SD Huesca a acudir “con humildad y trabajo para hacer un gran partido”. Con la vuelta del sancionado Joaquín y el empuje de los futbolistas que han dado un paso al frente, “el equipo ha de ser dinámico en facetas ofensivas y defensivas. Aún tenemos que crecer y ofrecer mucho más. Es un grupo de trabajo increíble y es momento de seguir encontrando nuestra mejor versión”, ha añadido.

Xisco ha repasado las “muchas opciones” para la delantera, donde Carlos Kevin, que tampoco ha entrado en la lista, “va a ser muy importante. Según el plan de partido tendremos unos u otros. Gaich va creciendo y es importante que el equipo se mueve en situaciones de confianza”. Con el aval del “muy buen trabajo” ante el Real Valladolid, apunta a un planteamiento diferente y a un plan “que nos acerque a ganar. Vamos a tener delante a un gran equipo que podrá estar con más o menos confianza. Estoy seguro de que están con ganas de dar la vuelta a la situación como nosotros en su día”, ha evaluado un técnico que quiere “entrar al partido con fuerza los primeros 15 minutos”.

Augura un partido “totalmente diferente” y juzga “muy importante contar con jugadores que ofrecen diferentes registros en cada momento del partido. Nwakali hizo un partido muy bueno, puedo hablar de Pulido o de Andrés y es lo que necesitamos. Que trabajemos unidos y salir de la zona de confort”, ha añadido. Xisco Muñoz se lleva a los canteranos Barba y Manu Rico, no así al lesionado Barri.

Convocatoria de 21 futbolistas

Porteros: Andrés Fernández y Tiago Martins.

Defensas: Pulido, Buffarini, Andrei Ratiu, Florian Miguel, Pablo Insua, Ignasi Miquel y Roberto Barba.

Centrocampistas: Marc Mateu, Nwakali, Seoane, Mosquera, Mikel Rico, Enzo Lombardo, Joaquín Muñoz, Cristian Salvador y Manu Rico.

Delanteros: Gaich, Pitta y Escriche.