Kelechi Nwakali: “Xisco cree en mí y puedo mejorar para ayudar al equipo”

A veces, la comparecencia de un futbolista se convierte en noticia en sí misma, por encima del mensaje que comparta. Ha sido este el caso de Kelechi Nwakali, protagonista antes del entrenamiento de este miércoles y, asimismo, en los planes de Xisco Muñoz. El centrocampista nigeriano de la SD Huesca, elogiado por el técnico y titular ante el Real Valladolid, aspira a mantener este rol el viernes ante el Sporting de Gijón en El Molinón (21.00, Gol y Movistar LaLiga) y muestra también su disposición a sentarse a hablar con el club antes de que su contrato expire el próximo 30 de junio.

Nwakali (pronúnciese ‘Nuakali’) no había hablado hasta la fecha para los medios de comunicación local. No se realizó presentación formal por una cuestión de tiempos y durante la pandemia se publicó un vídeo en el que se perdía la frescura del directo. El centrocampista, de 23 años, quiere que este sea el curso de su confirmación definitiva y suma 16 presencias, diez de ellas como titular. Xisco le ha dado confianza; le elogió en la previa del encuentro con los pucelanos y le ha dado minutos siempre salvo en los choques con Ibiza y Almería.

Llegó al cierre del mercado veraniego de 2019 procedente de las categorías inferiores del Arsenal inglés. Con un currículum imponente con la selección de Nigeria y ganador del balón de oro del Mundial sub 17 en 2015, le costó abrirse paso en el primer equipo y Míchel Sánchez solo le dio oportunidades en el periodo post-pandemia que llevó al Huesca a Primera División. Al curso siguiente se le cedió al Alcorcón durante la ventana invernal y allí Anquela sacó un extraordinario rendimiento a un talento en bruto. Ahora, Xisco Muñoz quiere emular al jienense en este sentido y sabe que con Nwakali el trabajo mental es tan relevante como el futbolístico.

El nigeriano se siente importante en el que considera “el mejor momento del equipo esta temporada” y, en inglés, ha destacado la importancia de que se haya mejorado la situación en la tabla. Preguntado por las diferencias entre Xisco y Nacho Ambriz, con el que jugó de inicio en siete de los 12 encuentros del mexicano, ha señalado que el balear “propone más intensidad en el juego y es lo que pide a los futbolistas. Los dos son buenos, y cada uno tiene su método y estilo”. Ambicioso, juzga que el del Valladolid no fue su mejor partido en la SD Huesca: “Fue un buen encuentro para el equipo. En lo personal, he de ser más rápido y ayudar a los compañeros con mi calidad individual. Claro que puedo mejorar al tiempo que el equipo progresa para dar más”.

Kelechi Nwakali está “contento” en la capital oscense, a la que encuentra la pega de que “resulta difícil encontrar gente con la que hablar en inglés, tengo que adaptarme y hablar mejor en español”. La posición en la que mejor se encuentra es la de “centrocampista” y Xisco también le ha utilizado en la segunda punta. Su situación contractual es similar a las de Jaime Seoane o Mikel Rico y podría negociar con otro club a partir del 1 de enero. Su pensamiento pasa por “concentrarse en esta temporada en ayudar al equipo y después nos sentaremos y hablaremos con el club para decidir”. Es consciente de que “cualquier futbolista quiere jugar en Primera División y a mí también me gustaría si tengo la oportunidad, por qué no”.

La semana transcurre con los azulgranas preparando la cita de Gijón. Joaquín Muñoz volverá tras cumplir su partido de sanción, Juan Carlos se ha seguido entrenando al margen y David Ferreiro se ha quedado en el gimnasio, por lo que su presencia en la lista azulgrana es improbable. Los oscenses viajarán este jueves a las 14.00 y antes hablará el entrenador. “Respetamos al rival y queremos ganar en El Molinón. Es fútbol y nunca es fácil a pesar de que llevan nueve partidos sin ganar. La racha puede cambiar en cualquier momento, los respetamos pero es una oportunidad para sumar otros tres puntos”, ha reflexionado Nwakali.

Las palabras de Xisco elogiando al nigeriano no han caído en saco roto y el jugador le quiere seguir correspondiendo. “A veces hablo con él para conocer las facetas del juego en las que he de mejorar, cree en mí y en mi calidad, me lo repite para conseguir lo mejor y seguir trabajando en esa dirección”, ha concluido. Entre él y Joaquín puede estar una plaza en el once que se plante en el escenario donde la SD Huesca se proclamó campeona de Segunda División el 20 de julio de 2020.