La SD Huesca comienza a preparar la visita al Sporting pendiente de Ratiu

La victoria ante el Valladolid del viernes (3-2) hizo que Xisco premiase a la plantilla con un mayor tiempo de descanso del que es estaba programado anulando el entrenamiento del sábado. Tras dos días sin pisar el césped, la SD Huesca regresa este lunes por la mañana al trabajo para comenzar a preparar la visita del próximo viernes al Sporting (21.00). Para ese partido volverá a estar disponible Joaquín una vez que ya ha cumplido el partido de sanción que le correspondía por haber completado su primer ciclo de tarjetas. Por su parte, la participación de Ratiu de momento no se puede asegurar a la espera de observar su estado. Ante los pucelanos, el lateral derecho tuvo que entregar su testigo a Buffarini a los 76 minutos aquejado de unas molestias musculares. En un primer momento fue atendido por los servicios médicos e intentó continuar, sin embargo acabó por ser sustituido. Las exploraciones y sensaciones iniciales no hacían pensar en que el problema fuese a derivar en complicaciones mayores, pero la incógnita no se podrá resolver hasta que no se calce las botas.

Otros jugadores cuya evolución estará puesta bajo la lupa en los próximos días son Ferreiro y Juan Carlos. El primero fue duda hasta el último momento para recibir al Valladolid por unas molestias en el pubis y, aunque entró en la convocatoria, no tuvo minutos. El medio gallego, entre algodones los días previos, causó baja por una dolencia en los isquiotibiales.

Después de que ante el Ibiza y el Almería Xisco hubiese contado con la plantilla al completo, los problemas han vuelto a surgir ya sea por cuestiones físicas o de tarjetas. Respecto a esto último, aunque frente al Valladolid Ais Reig no mostró ninguna a los azulgranas, Salvador, Nwakali y Pulido están a una amarilla de tener que perderse un partido.

Varios futbolistas acumulan una importante carga de minutos en Liga. Al margen de Andrés, que lo ha jugado todo, Mateu suma 1.561; Seoane, 1.537; y Pulido, 1.439. También saltan de los mil Ratiu (1.007), Miguel (1.246), Salvador (1.236), Escriche (1.098) y Miquel (1.149). Para tratar de compensarlo ya en la Copa el martes pasado ante el Cayón se dio entrada a dos jugadores que aún no habían debutado esta temporada, San Román e Insua, además de Lombardo, que se mantenía inédito desde la llegada de Xisco, y de cinco canteranos, Barba, Aparicio, Barri, Carlos Kevin y Manu Rico.

Tras el cruce con elSporting, antes de cerrar el año, la semana que viene aún habrá dos compromisos más, ambos en ElAlcoraz. El martes en la Copa espera el Girona (20.00) y el domingo en la última jornada de la primera vuelta, el Alcorcón (18.15).