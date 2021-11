El Cayón-SD Huesca, un duelo copero para seguir creciendo y reivindicarse

No es algo inoportuno, un compromiso de esos a los que se acude por obligación, es una ocasión para que los que se han convertido en los menos habituales con Xisco Muñoz demuestren que puede contar con ellos y una opción para seguir afianzando y mejorando los conceptos que está inculcando desde su llegada. La SD Huesca afronta este martes en Cantabria ante el CD Cayón (16.00) la primera ronda de la Copa del Rey, una eliminatoria a partido único frente al colista del grupo II de 2ª RFEF, un partido en el que el técnico balear quiere ver en la mirada de sus jugadores ambición, hambre e ilusión por tomar parte en una competición que califica de “bonita” en un día “muy importante”. Un buen resultado puede servir de espaldarazo, especialmente para aquellos cuyo rendimiento está puesto en duda, un tropiezo no sería deseable dentro del proceso de crecimiento colectivo en el que se haya inmerso el equipo. Para seguir adelante, lo que es seguro es que habrá que luchar, así lo advierten las últimas experiencias en el torneo del KO.

El choque, enclavado entre el 0-0 del pasado sábado en Almería, ante el líder, y la visita del viernes del Valladolid, quinto, se disputará en el estadio Fernando Astobiza sito en la pedanía de Sarón dentro del municipio de Santa María de Cayón. Hasta allí se desplazó ayer la expedición azulgrana compuesta por 21 jugadores, entre los que se encontraban seis canteranos: los defensas Euse, Barba y Barri, los medios Aparicio y Manu Rico, y el delantero Carlos Kevin. En cambio, se quedaron en tierra los habituales Miquel, Cristian Salvador, Mosquera y Seoane, Ferreiro, que con Joaquín sancionado en la Liga apunta a ser titular con los pucelanos, y Juan Carlos, que arrastra unas molestias físicas.

Xisco, en su comparecencia previa, reconoció que tendrían minutos San Román e Insua, inéditos esta temporada, así como Lombardo, al que todavía no ha empleado desde su llegada. Entre los miembros del filial mencionó a Carlos Kevin, Barri y Barba como jugadores que seguro tendrían minutos. Otros que podrían entrar en el once son Buffarini, Nwakali, Rico, Joaquín y Escriche.

La hora a la que arrancará el envite dentro de una jornada laborable restará asistencia. Sobre un aforo máximo de algo menos de dos mil espectadores, no se espera que haya más de doscientos aficionados. Ayer se ultimaban los preparativos para tener todo listo y cumplir con la normativa. Se han colocado torres de luz, se ha acondicionado la zona de prensa y se estrenarán nuevos vestuarios. El estado del césped, sin embargo, no será el mejor.

En los últimos días las lluvias han sido constantes en Cantabria. Ayer, por la mañana la instalación sufrió inundaciones, ya subsanadas por la tarde, y el Ayuntamiento tuvo que emitir un comunicado pidiendo a los vecinos que no saliesen de sus casas si no era estrictamente necesario. Además tres carreteras fueron cortadas. Para hoy, la previsión meteorológica es favorable y no se prevén precipitaciones a lo largo del día.

El Cayón, conjunto que esta temporada por primera vez compite por encima de la Tercera División, está dirigido por Luis Fernández, que en su época como futbolista vistió las camisetas del Racing y el Betis. Hasta el momento solo ha conseguido una victoria, hace dos jornadas frente al UD Logroñés B por 2-1, y el fin de semana pasado sufrió un 2-1 con la Mutilvera. Tendrá las bajas del portero Raúl Domínguez, del defensa Álex Bolado y del delantero Raúl Tirilonte. Cuentan con un ex del Huesca, Borja Lázaro, que en el curso 2016-17 marcó siete goles como azulgrana. Se ha perdido los dos últimos compromisos por una lesión en los isquiotibiales, pero se espera que esté disponible esta tarde.

Xisco espera a un rival que practica el juego directo con un delantero de referencia. “Habrá que apretarse, trabajar y estar ajustados en las dos áreas”, afirmó

Desde que se estrenó el actual formato de la Copa, el Huesca no ha podido pasar de la segunda ronda. Hace dos temporadas eliminó primero a otro conjunto cántabro, el Laredo, por 0-1 con un gol de Cristo en el 82’, y después fue eliminado por la Cultural Leonesa por 2-1 tras un tanto de penalti poco antes del final y a pesar de haberse puesto por delante. En la más reciente, en Marchamalo hizo falta la prórroga y un triplete de Mir para tumbar al Marchamalo ante de que el Alcoyano les echase el freno con un 2-1 establecido por Moltó en el 85’. Los azulgranos están avisados, mal harán si no ponen los cinco sentidos sobre el campo.

CD Cayón-SD Huesca

CD Cayón: Pablo Rodríguez, Riki, Gálvez, Turrado, Sáez, Chili, Cagigas, Marcos Fernández, Rodríguez, Laredo y Borja Lázaro.

SD Huesca: San Román, Buffarini, Insua, Barri, Barba, Nwakali, Rico, Escriche, Lombardo y Carlos Kevin.

Árbitro: De la Fuente Ramos (Comité de Castilla y León)