Xisco: "Tenemos fútbol para llegar a los metros finales y falta capacidad de acierto"

La SD Huesca construyó en Almería un empate que podría ejercer de punto de inflexión de no ser porque ya habido antes unos cuantos infructuosos por la falta de regularidad en la victoria. Más se agarran los azulgranas al empate. Ya son cuatro en los seis encuentros de Xisco Muñoz en el partido. El balear se mostró satisfecho con el trabajo de los suyos pero no tanto con las tablas, que construyen a un Huesca sólido que ya acumula 277 minutos sin recibir goles pero no bastan para acercarle a competir con los mejores por el ‘play off’.

El cuadro aragonés se sujeta por la base. Sumó su novena jornada sin encajar, la mitad de las disputadas en Segunda División, y la tercera consecutiva sin que Andrés Fernández tuviese que sacar la pelota del fondo de las mallas. Las estadísticas adquieren altura si se atiende a la envergadura del Almería, que frenó tras siete victorias consecutivas y se marchó sin marcar en su estadio por primera vez este curso.

Todos estos factores confluyeron en la rueda de prensa de Xisco, que alabó el mérito de los azulgranas ante unos rivales "coordinados, mecanizados y juegan a otro deporte. Nos llevamos un punto pero hay que trabajar mucho para ser constantes y lograr victorias que es lo que importa", valoró con un discurso ambicioso.

Se marchó satisfecho con el partido de los suyos y un trabajo "brutal": "El Almería tiene gol y un fondo de armario con muchos registros. No hubiese firmado el empate antes del partido, pero en un encuentro de ida y vuelta el trabajo ha sido fuerte ante un rival dañino" en todas las facetas pese a que el Huesca controló su caudal ofensivo. El conjunto de Rubi solo disparó cuatro veces entre palos con el penalti fallado como oportunidad más clara.

El Almería "tiene las cosas claras con velocidad por fuera y juego por dentro. Se van en el uno contra uno con mucha facilidad. Son registros acertados para mandar en la categoría y las siete victorias no son casuales", elogió de los andaluces.

Xisco no se plantea aún mejoras en el mercado invernal; de momento, "seguir con los jugadores que tengo y hacerlos mejores. Ofrecerles lo mejor del staff. Llevamos seis partidos con cuatro empates y hay que dar un paso adelante. Hay juego para llegar a los metros finales y falta capacidad de acierto", concluyó el preparador de los azulgranas.

Joaquín Muñoz: "Es un punto que vale oro"

Joaquín Muñoz, que no sufrió problemas físicos de entidad a pesar de su retirada en camilla, se refirió a que "veníamos a un campo difícil y es un punto que vale oro para seguir sumando y mirando arriba. Hicimos un buen partido, supimos a sufrir y es la línea a seguir en una categoría siempre dura". Se encontró "cómodo" tras un tiempo fuera por lesión y va hallando su "mejor versión": "En los dos fueras de juego quizá me he precipitado un poco, tengo que saber esperar el momento. Me acomodo donde necesite el equipo", añadió un Joaquín arropado por sus seres queridos en las gradas.