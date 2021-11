La SD Huesca ya está en Almería con 23 jugadores

La SD Huesca ya se encuentra en Almería donde el sábado a las 18.15 visita al líder destacado de Segunda División dentro de la 18ª jornada de liga. En la que era la primera vez en esta temporada que los azulgranas utilizaban el avión para un desplazamiento dentro de la Península, la expedición azulgrana partió esta tarde desde el aeropuerto de Huesca-Pirineos a donde también regresará a la finalización del encuentro. En el vuelo, junto a la plantilla el cuerpo técnico y los representantes del club también se encontraban el cerca de medio centenar de aficionados que les acompañarán en el Juegos Mediterráneos.

Para el careo Xisco Muñoz cuenta por segunda jornada consecutiva con toda la plantilla al completo por lo que la lista de convocados, de 23 nombres, incluye a los 21 que conforman el primer equipo además de dos canteranos ya habituales. Por quinto encuentro desde que el técnico balear tomó las riendas ha citado al delantero Carlos Kevin y por tercera ocasión al defensa Barri.

Ninguno de los dos ha tenido hasta el momento minutos, situación que, si no cambia ante el Almería, sí podría hacerlo el próximo martes en la primera eliminatoria de la Copa del Rey frente al Cayón. Frente a los de Rubi, no en vano, arranca una semana de tres partidos muy continuados que concluirá el viernes en El Alcoraz con el Valladolid (21.00) por lo que todo hace indicar que se irán produciendo rotaciones y que otras piezas que aún no han tenido la oportunidad de jugar como Insua, que sigue poniéndose a tono tras su larga convalecencia, y Lombardo, la tendrán ahora.

En Almería, de todos modos, Xisco bien podría repetir el once que dispuso el domingo pasado para el 0-0 con el Ibiza y con el que quedó satisfecho, más allá de la falta de acierto. De todos modos no es seguro. En la rueda de prensa previa al viaje indicó que en los últimos días ha estado ensayando también con un sistema de tres centrales que aún no tiene decidido si poner en práctica ya o guardarlo para más adelante.

La convocatoria

Porteros: Andrés Fernández y Miguel San Román.

Defensas: Pulido, Buffarini, Andrei Ratiu, Florian Miguel, Pablo Insua, Ignasi Miquel y Barri

Centrocampistas: Cristian Salvador, Marc Mateu, Nwakali, Seoane, Mosquera, Mikel Rico, Enzo Lombardo, Joaquín Muñoz, David Ferreiro y Juan Carlos Real.

Delanteros: Pitta, Escriche, Gaich y Carlos Kevin.