La SD Huesca pide acudir a El Alcoraz con la bufanda azulgrana

La SD Huesca sigue tendiendo puentes entre el equipo y la afición. Después de que invitase a más de 400 aficionados a la visita al Mirandés saldada con un 0-1 y en la que se hizo patente la comunión entre los desplazados y el vestuario, y de que también en los últimos días se haya anunciado la organización de un viaje en avión para el duelo con el Almería de la próxima semana, el club ha lanzado en sus redes sociales la iniciativa ‘Trae tu bufanda’. El objetivo es sencillo, que los hinchas reciban la salida al campo de los de Xisco Muñoz el domingo en el duelo con el Ibiza (18.15) acompañando el himno con sus bufandas azulgranas.

¡Hagamos ruido! ¡Hagamos magia!



🧣 ¡𝙃𝙖𝙜𝙖𝙢𝙤𝙨 𝙪𝙣 𝙢𝙖𝙧 𝙙𝙚 𝙗𝙪𝙛𝙖𝙣𝙙𝙖𝙨! 🧣



Este domingo 𝘁𝗿𝗮𝗲 𝘁𝘂 𝗯𝘂𝗳𝗮𝗻𝗱𝗮 a El Alcoraz, para recibir al equipo cuando salte al césped en el #HuescaIbiza.



💙❤️ 𝐺𝑟𝑎𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑜 𝑏𝑎𝑗𝑎𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜𝑠. pic.twitter.com/ClsZS6k4h8 — SD Huesca (@SDHuesca) November 19, 2021

Para promover el gesto ha publicado dos vídeos en los que el técnico y los futbolistas agradecen el apoyo de Anduva y animan a seguir la misma línea con los baleares. “El fútbol sin fans no es fútbol, sin ti, sin tu apoyo, no es nada”, expresa Xisco. El capitán, Pulido, asegura la motivación que les insuflaron las personas que les acompañaron a Anduva, “fue increible”. Gaich da las gracias “por dejaros la voz, el aliento y no bajar los brazos”. Salvador apela a que “este domingo tenemos que ser ocho mil” y Andrés afirma que “vamos a por todas” porque “juntos somos más fuertes”.

Mañana el himno acompañará la salida de los jugadores al césped antes del #HuescaIbiza...



🧣 ¡¡¡ 𝙔 𝙐𝙉 𝙈𝘼𝙍 𝘿𝙀 𝘽𝙐𝙁𝘼𝙉𝘿𝘼𝙎 !!! 🧣



👊🟦🟥



¡Contɑmos con lɑ tuγɑ! pic.twitter.com/eSAAYTuRk8 — SD Huesca (@SDHuesca) November 20, 2021

Ante la delicada situación deportiva que ya provocó el relevo en el banquillo y ha alejado a los oscenses de la zona noble de la tabla, meta con la que se partió al inicio del curso y a la que no se ha renunciado, la entidad azulgrana está apelando a sus aficionados con el ánimo también de aunar voluntades ante las muestras de malestar que se habían producido ya en El Alcoraz con pitos y peticiones de dimisión. A este respecto, el consejero delegado Manolo Torres y el director general Josete Ortas hicieron la semana pasada un llamamiento a la unión. También Xisco desde su llegada ha apuntado a la necesidad de que el público empuje a los jugadores cuando estos atraviesen por momentos complicados, sin obviar que son también los futbolistas los que deben transmitir desde el césped con su juego y actitud.

Igualmente, se persigue un repunte de la asistencia a El Alcoraz, que ha ido cayendo desde que se volvió a permitir el 100% del aforo. Contra el Tenerife, primer partido con esta condición, hubo 6.826 hinchas; con el Málaga, 6.333; con el Amorebieta, 6.016 y con el Leganés, 5.504. Con una racha de seis encuentros sin ganar como locales, los resultados en esas citas no han acompañado. Ahora, con el Ibiza se confía en revertir la situación y que en el estadio se vea “un mar de bufandas”.