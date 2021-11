La SD Huesca viajará a Cantabria para iniciar la Copa del Rey

Un equipo cántabro es el primer obstáculo que se encontrará la SD Huesca en su devenir por la Copa del Rey. La temporada pasada fue el Marchamalo de la provincia de Guadalajara, hace dos el también cántabro Laredo y ahora lo será el Club Deportivo Cayón en una eliminatoria que se disputará a partido único y previsiblemente el martes 30 de noviembre, pues los azulgranas visitan tres días antes al Almería y reciben el viernes 3 de diciembre al Real Valladolid en El Alcoraz. El duelo copero se encuadra así entre los choques con el líder y el tercer clasificado de Segunda División. Si no es inoportuno, al menos depara un desplazamiento poco gravoso para el que Xisco Muñoz podrá tirar de los futbolistas con menos minutos y los canteranos.

El Cayón es el equipo de localidad de Santa María de Cayón, de algo más de 9.000 habitantes y situada a 23 kilómetros de Santander. El club, recién ascendido a Segunda RFEF como campeón del grupo cántabro, es en este momento colista del grupo 2 y no conoce la victoria después de once jornadas en las que acumula cuatro empates y siete derrotas, cinco goles a favor y 23 en contra. Es, en todo caso, un clásico de las categorías regionales de Cantabria, históricamente ligado a la Tercera División como la propia SD Huesca hace no tanto tiempo. Viste de avispa, con los colores amarillo y negro, y su técnico es el exfutbolista Luis Fernández, con una trayectoria en la que defendió las camisetas de Racing de Santander y Real Betis y nacido en el valle de Cayón.

Los azulgranas visitarán el estadio Fernando Astobiza, en el barrio de San Lázaro y con capacidad para 2.700 espectadores. Las medidas de su terreno de juego son de 105 por 68 metros y, si cumple los requisitos que plantea la Federación Española de Fútbol, recibirá al conjunto aragonés por primera vez en su historia. Fundado en 1915, nunca hasta la fecha había competido en la tercera categoría nacional -o cuarta, según la actual disposición- y el curso pasado dio el salto para tratar de consolidar un proyecto que mima su cantera. De eliminar a los cántabros, la SD Huesca disputaría la segunda eliminatoria copera el 15 de diciembre.