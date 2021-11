Marc Mateu: “Hay que empezar a ser fuertes en El Alcoraz”

Marc Mateu conoce la Segunda División como el pasillo de su casa. La ha transitado durante las últimas siete temporadas de manera consecutiva y con asiduidad. Antes en el Numancia y el Castellón y ahora con la SD Huesca, ha jugado casi siempre. El casi, en el ejercicio actual, lo compone el partido ante el Leganés que se perdió por sanción y donde volaron tres puntos más de El Alcoraz. Reapareció en Anduva para marcar el gol del triunfo y ahondar en la mejor imagen visitante de un equipo que quiere recobrar su crédito como local desde la cita de este domingo con el Ibiza (18.15, Movistar LaLiga).

Mateu se ha consolidado como uno de los futbolistas de referencia tanto con Nacho Ambriz como ahora con Xisco Muñoz. Si se suman goles (dos) y asistencias (otras dos), solo Jaime Seoane ha sido más productivo. El valenciano, de 31 años, empezó como lateral zurdo antes de adelantar su posición y mantener una constante en su rendimiento a la que añade el poso de tantos años en el fútbol profesional. Un periodo que le da amplitud de miras para definir el presente de un equipo con un objetivo obvio ante los baleares: poner fin a la insólita racha de seis partidos sin conocer la victoria como locales. “No creo que sea más fácil, es un partido totalmente diferente al de Miranda. Sí creo que vamos con un plus de que es El Alcoraz, hay que empezar a sumar de tres en tres y hacernos fuertes en casa”.

El jugador ha atendido a los medios informativos antes del entrenamiento de este miércoles y de comenzar un trabajo todavía con el dulce aroma del éxito en Anduva. Un punto de partida que se observa con cierta cautela: “Ayuda venir con tres puntos y un trabajo bien hecho, pero la euforia debe quedarse en el día siguiente porque el domingo tenemos otra oportunidad”. La prudencia empieza con el análisis del Ibiza, del que Marc Mateu ha visto varios encuentros para advertir de que “juega muy bien al fútbol, tiene las ideas muy claras. Me gusta su propuesta y no va a ser fácil”.

El deseo compartido de “hacernos fuertes y dar una alegría a la afición, que está respondiendo muy bien” centra el trabajo de la SD Huesca esta semana. Desde la llegada de Xisco Muñoz y un balance inicial de cinco puntos en cuatro compromisos, el empeño del cuerpo técnico de elevar la autoestima de la plantilla conduce a esta a requerir de nuevo el apoyo de los aficionados como una prolongación del idilio escenificado en Miranda de Ebro. “Cuando ganas, en casa o fuera, se ve todo de otra manera. Es de agradecer el esfuerzo que está realizando, el nuestro no se traducía en puntos” hasta la pasada jornada.

En ella, los azulgranas tampoco se quitaron un peso tan grande como podía verse desde fuera. Y el motivo se halla en que “nos vemos aquí día a día, estábamos entrenando y nos faltaba que ese trabajo nos diese puntos. Xisco ha tenido poco tiempo pero vamos poco a poco avanzando. Nos queda mucho por mejorar y corregir y creo que estamos en la buena línea”. Otro de los pilares en los que se apoya el análisis de Marc Mateu, aunque no le ataña tan directamente, es el de mantener la portería a cero porque “siempre vas a tener una ocasión, en los 15 últimos minutos suele suceder así y tienes muchas más opciones de ganar”.

Todavía con tres sesiones de trabajo por delante, Xisco puede disponer por primera vez de los 21 futbolistas de la primera plantilla y aún dispondría de margen para llamar a dos futbolistas del filial para completar la convocatoria. En opinión del valenciano, “la base no deberíamos cambiarla, él es el entrenador y lo habrá estudiado mucho mejor que yo. Mantener la actitud defensiva que venimos teniendo es esencial”. Tras ganarse un sitio en los onces y entre los favoritos de los aficionados, el futbolista no tiene “queja alguna” y está “muy a gusto aquí con el club y el personal”, dispuesto a “echar una mano donde se me pida, delante o más atrás”.