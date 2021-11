La SD Huesca realiza un llamamiento a la unidad

Ante los malos resultados, la complicada situación clasificatoria y las señales de disconformidad emitidas desde la grada, la SD Huesca quiso este martes manifestarse en público de la mano de dos de sus principales figuras institucionales y directivas, el consejero delegado Manolo Torres, y el director general, Josete Ortas, para realizar un llamamiento a la unidad, reconocer posibles fallos, prometer trabajo, solicitar confianza en que la situación se va a revertir y dar su respaldo a la plantilla y al recién llegado cuerpo técnico de Xisco Muñoz. "La decepción en la afición es entendible y lo debemos combatir", comentó Torres, que en su intervención empleó términos como "coherencia", "humildad", "responsabilidad" y "exigencia".

En estos momentos, tras quince jornadas y un cambio de entrenador mediante, el primer equipo azulgrana marcha 15º en la clasificación, a tres puntos del descenso y a ocho del ‘play off’ metido en una racha de cinco partidos sin ganar. No es ni mucho menos donde se esperaba ver a un recién descendido que partió en el inicio del curso con las máximas aspiraciones. "Nos hemos seguramente equivocado -la única certeza cuando confeccionas una plantilla es que te vas a equivocar en muchas cosas y acertar en otras-, para eso está la crítica que es plenamente asumible desde la responsabilidad y la honestidad con la que se trabaja", expuso el consejero delegado, quien defendió el modelo de gestión del club y de confección de los vestuarios. "Se fundamenta en incorporar a los mejores jugadores en el convencimiento de que eso nos da un valor añadido, acompañado de un crecimiento de nuestro patrimonio que lleva aparejado la posibilidad de que seamos libres e independientes fuera de circunstancias coyunturales", argumentó.

"Tenemos que tratar de ser el mejor club posible de lunes a viernes y confiar en que el sábado o el domingo eso tenga un retorno. Para ello hay que demandar a la afición que una vez más tenga confianza e ilusión", pidió. "Quiero reclamar unidad, aquí ganamos y perdemos todos, ascendemos y descendemos todos, la situación se revertirá y eso llevará a que E lAlcoraz vuelva a ser la casa de las gestas y de los logros increibles", arengó fundamentándose en "hechos y no argumentos",

Torres situó la génesis del desapego de los hinchas en el hecho de que durante la temporada pasada no pudiesen acceder al estadio "lo que deteriora la cercanía". Luego, "se tiene la ilusión de retornar a Primera, una expectativa que ahora no se cumple". "Tratamos de conectar", comentó sobre medidas como la invitación a 150 aficionados al partido del próximo sábado frente al Mirandés en Anduva. "Nos gustaría que los árbitros sintieran que nuestro público le empuja a sacar una tarjeta, que el rival sepa que para ganarnos en casa va a tener que jugar muy bien porque toda la afición se le va a echar encima; no queremos indiferencia porque nos ha costado mucho llegar hasta aquí", se sinceró.

El lunes, la cúpula del club mantuvo una reunión con la plantilla. En ella se les trasladó a los jugadores "confianza y exigencia". "Se les hizo ver que casi todos tienen una trayectoria en Primera División y que los que no están afianzados en Segunda", contó Ortas. En sentido inverso, los futbolista transmitieron "que van a trabajar mucho". "Todos tenemos clarísimo que de aquí se sale remando en la misma dirección y asumiendo la responsabilidad de que se han cometido errores", añadió.

Una de las primeras medidas correctoras tomadas fue "traer a Xisco". "Viene de batir récords en Inglaterra y lo que le hemos visto en la semana que lleva es de una exigencia brutal, es muy detallista", le alabó.

El objetivo ahora no se mira a largo plazo, ni siquiera al partido a partido, sino "al día a día". "Con confianza, tranquilidad, exigencia y trabajo vamos a ver dónde nos lleva la competición, otros años esa receta nos ha llevado a las cotas más altas", fue cauto Torres, quien dio su respaldo al director deportivo Rubén García, señalado por una parte de la grada: "La dirección deportiva es el club, cada uno es muy libre como aficionado para señalar lo que estime, en el fútbol todos estamos expuestos, el primero yo".